Основания задержания мужчин для доставки в ТЦК отличаются

Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото: 20минут

Основания для задержания и доставки военнообязанных мужчин в территориальные центры комплектования отличаются. Это касается преимущественно трактовки Кодекса Украины об административных правонарушениях и постановлением Кабинета Министров №560.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

Какие основания регулирует постановление Кабмина

Сотрудники ТЦК выписывают повестку. Источник: sud.ua

Как отмечается, постановление Кабмина №560 обязывает руководителей ТЦК СП и полицейских задерживать для доставки в центры комплектования украинцев, которые:

отказываются от получения повесток;

нарушили правила военного учета.

Это свидетельствует о том, что гражданин может формально и не нарушать правила учета, и если ему предложили получить повестку, то в случае отказа он будет задержан "до выяснения обстоятельств".

Постановление дважды упоминает об административном задержании:

при осуществлении мер по извещению в случае отказа от повестки;

при проверке документов в случае "отказа преследовать в ТЦК" — то есть появляется новое основание.

В материале говорится, что в случае отказа от повестки, полицейский задерживает и доставляет гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУоАП. В то же время если во время проверки документов выяснится, что гражданин нарушил правила военного учета, работник ТЦК предлагает резервисту или военнообязанному пройти для взятия на военный учет, прохождения медосмотра для определения пригодности, уточнения персональных данных или данных военно-учетного документа с данными реестра "Оберіг". Поэтому повестка вручается в зависимости от назначения, и уже в случае отказа полицейский осуществляет административное задержание.

Кроме того, ТЦК может отдельно обращаться в полицию для задержания и доставки лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 (нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию). Оно осуществляется независимо от их места нахождения на военном учете.

Какие основания регулирует КУоАП

Сотрудники полиции задерживают нарушителя. Источник: mvs.gov.ua

В то же время статья 259 КУоАП свидетельствует, что лицо может быть доставлено в ТЦК с целью составления протокола об административном правонарушении в случае невозможности составить его на месте совершения, если составление протокола обязательно.

Как добавляется, согласно изменениям статьи 258 КУоАП, протокол не составляется в случае:

совершения в особый период административных правонарушений;

чье рассмотрение отнесено к компетенции ТЦК;

если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову ТЦК, будучи проинформированным о последствиях;

при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении вызова.

"В случаях, прямо предусмотренных законами Украины, с целью пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия, установление личности, составление протокола об административном правонарушении в случае невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным, обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях допускаются административное задержание лица, личный досмотр, досмотр вещей и изъятие вещей и документов", — говорится в тексте статьи 260 КУоАП.

В постановлении Кабмина упоминается и статья 261 КУоАП, определяющая, что при административном задержании составляется протокол, в котором указываются:

дата и место его составления;

должность, фамилию, имя и отчество лица, составившего протокол;

сведения о личности задержанного;

время и мотивы задержания

Протокол подписывается составившим его должностным лицом и задержанным. Если задержанный отказывается подписывать — в нем делается запись об этом.

О месте нахождения задержанного немедленно уведомляются его родственники, а по его просьбе также владелец соответствующего предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган.

Органы или должностные лица, имеющие право задерживать о каждом случае административного задержания лиц информируют в порядке, установленном КМУ, центры по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи, кроме случаев, если лицо защищает себя лично или пригласило защитника.

В свою очередь, статья 262 КУоАП определяет, что административное задержание нарушителя может производиться только органами или должностными лицами, уполномоченными на то законами Украины. Таким образом, задерживать такое лицо имеют право исключительно полицейские, а именно административное задержание может занять не более трех часов.

Напомним, ранее мы писали о том, отправляют ли на фронт сразу после военной подготовки.

В то же время юрист Екатерина Анищенко объяснила, при каком условии могут вручить повестку до 25 лет.