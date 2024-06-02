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Оновлення даних у додатку Резерв+ за кордоном — кого можуть викликати в Україну

2 червня 2024 10:16
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Чоловіків, які оновили дані за кордоном, можуть виклакати до ТЦК в Україну
Оновлення даних в додатку "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Військовозобов'язані українці, які оновили персональні дані за кордоном, можуть отримати повістки від ТЦК. Це може бути звичайний рекомендований лист і навіть електронна повістка.

Про це розповідає адвокат Юрій Айвазян на порталі uristy.ua.

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Понад 14 тисяч військовозобов'язаних українців, які знаходяться за кордоном, оновили свої облікові дані у застосунку "Резерв+". 

Але, за словами юриста, це не означає, що чоловік не отримає повістку. Військовозобов'язаного можуть викликати з-за кордону для проходження медичного огляду з метою визначення придатності до військової служби. 

"Станом на зараз йдеться про повістки рекомендованим листом. Проте вже ходять слухи, що повістки будуть надсилатись через електронний кабінет, коли він повноцінно запрацює", — повідомив Юрій Айвазян.

Хто має встановлювати "Резерв+"

Застосунок "Резерв+" призначений для військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Відповідно, встановити його мають чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають один зі статусів, в тому числі українці, які зараз живуть за кордоном. 

За даними Міноборони, з 18 травня — після запуску застосунку — українці оновили свої дані в 124 країнах. Серед лідерів — Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди й Словаччина.

Нагадаємо, після оновлення даних в додатку "Резерв +" деяким користувачам доводиться знову реєструватися. Якщо ж вони видалили додаток, це не означає, що їхні дані зникли. 

Також у Міноборони повідомили, що за перші 10 днів роботи через мобільний застосунок "Резерв +"  свої облікові дані оновили 1,3 мільйона військовозобов’язаних.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
закордон
електронні повістки
військовий облік
юрист

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