Мужчин, обновивших данные за рубежом, могут вызвать в ТЦК в Украине

Обновление данных в приложении "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Военнообязанные украинцы, обновившие персональные данные за границей, могут получить повестки от ТЦК. Это может быть обычное заказное письмо и даже электронная повестка.

Об этом рассказывает адвокат Юрий Айвазян на портале uristy.ua.

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Более 14 тысяч военнообязанных украинцев, которые находятся за рубежом, уже обновили свои учетные данные в приложении "Резерв+".

Но, по словам юриста, это не значит, что мужчина не получит повестки. Военнообязанные могут быть вызваны в ТЦК для прохождения медицинского осмотра с целью определения пригодности к военной службе.

"По состоянию на данный момент речь идет о повестках заказным письмом. Однако уже ходят слухи, что повестки будут отправляться через электронный кабинет, когда он полноценно заработает", — сообщил Юрий Айвазян.

Кто должен устанавливать "Резерв+"

Приложение "Резерв+" предназначено для военнообязанных, резервистов и призывников. Соответственно установить его должны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие один из статусов, в том числе украинцы, которые сейчас живут за границей.

По данным Минобороны, с 18 мая — после запуска приложения — украинцы обновили свои данные в 124 странах. Среди лидеров — Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Напомним, после обновления данных в приложении "Резерв+" некоторым пользователям приходится снова регистрироваться. Если же они удалили приложение, это не значит, что их данные исчезли.

Также в Минобороны сообщили, что за первые 10 дней работы через мобильное приложение "Резерв+" свои учетные данные обновили 1,3 миллиона военнообязанных.