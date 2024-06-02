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Днепропетровский ТЦК отреагировал на конфликт между военными и гражданским

2 июня 2024 17:34
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Днепропетровский ТЦК отреагировал на конфликт между военными и гражданским
Работники ТЦК вместе с военнообязанным мужчиной. Иллюстративное фото: Общественное
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В соцсетях появилось видео, где военнослужащие Вооруженных Сил Украины пытаются удержать призванного на военную службу во время мобилизации гражданина. В Днепропетровском ТЦК заявили, что мужчина неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и прохождение военно-врачебной комиссии.

На конфликт отреагировал Днепропетровский областной ТЦК и СП в воскресенье, 2 июня.

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В социальных сетях распространяются видеоклипы, на которых зафиксирована часть конфликтной ситуации, которая произошла 1 июня в городе Днепр между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и гражданином в гражданском.

Днепропетровский областной ТЦК заявляет, что на видео военнослужащие ТЦК и СП пытаются удержать призванного военную службу во время мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления. И это не работа группы оповещения военнообязанных.

"Этот гражданин - действующий военнослужащий, призванный на военную службу во время мобилизации. Ранее он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.

В субботу, 1 июня, мужчина следовал к месту прохождения службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения на автомобиле он попросил остановить машину и попытался скрыться. Граждане, вмешавшиеся в ситуацию и поддержавшие попытку побега, фактически способствовали совершению уголовного правонарушения.

Днепропетровский ТЦК отреагировал на конфликт между военными и гражданским - фото 1
Сообщение Днепропетровского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

"Напоминаем, что военнослужащие, выполняющие призывные мероприятия, являются должностными лицами, которые выполняют свои обязанности в условиях военного положения и находятся под защитой закона. Любые попытки воспрепятствовать их деятельности могут привести к административной или уголовной ответственности", — отметили в Днепропетровский ТЦК и СП.

В Черновицком территориальном центре комплектования и социальной поддержки также отреагировали на конфликт, возникший между гражданским и сотрудником военкомата. Там отметили, что в отношении этого инцидента идет проверка.

Также в Одесской области задержали главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных к нему нарушают права гражданина.

Напомним, что основания для задержания и доставки военнообязанных мужчин в территориальные центры комплектования отличаются.

Украина
ТЦК и СП
уклонисты
Днепр
военнослужащие
мобилизация
военкомат

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