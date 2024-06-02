Днепропетровский ТЦК отреагировал на конфликт между военными и гражданским
В соцсетях появилось видео, где военнослужащие Вооруженных Сил Украины пытаются удержать призванного на военную службу во время мобилизации гражданина. В Днепропетровском ТЦК заявили, что мужчина неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и прохождение военно-врачебной комиссии.
На конфликт отреагировал Днепропетровский областной ТЦК и СП в воскресенье, 2 июня.
Работники ТЦК не дали скрыться призывнику
В социальных сетях распространяются видеоклипы, на которых зафиксирована часть конфликтной ситуации, которая произошла 1 июня в городе Днепр между военнослужащими Вооруженных Сил Украины и гражданином в гражданском.
Днепропетровский областной ТЦК заявляет, что на видео военнослужащие ТЦК и СП пытаются удержать призванного военную службу во время мобилизации гражданина от совершения уголовного преступления. И это не работа группы оповещения военнообязанных.
"Этот гражданин - действующий военнослужащий, призванный на военную службу во время мобилизации. Ранее он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии", — говорится в сообщении.
В субботу, 1 июня, мужчина следовал к месту прохождения службы в сопровождении военнослужащих ТЦК и СП. Во время движения на автомобиле он попросил остановить машину и попытался скрыться. Граждане, вмешавшиеся в ситуацию и поддержавшие попытку побега, фактически способствовали совершению уголовного правонарушения.
"Напоминаем, что военнослужащие, выполняющие призывные мероприятия, являются должностными лицами, которые выполняют свои обязанности в условиях военного положения и находятся под защитой закона. Любые попытки воспрепятствовать их деятельности могут привести к административной или уголовной ответственности", — отметили в Днепропетровский ТЦК и СП.
В Черновицком территориальном центре комплектования и социальной поддержки также отреагировали на конфликт, возникший между гражданским и сотрудником военкомата. Там отметили, что в отношении этого инцидента идет проверка.
Также в Одесской области задержали главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова, и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных к нему нарушают права гражданина.
Напомним, что основания для задержания и доставки военнообязанных мужчин в территориальные центры комплектования отличаются.
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