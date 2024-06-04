Адвокатка Марина Бекало пояснила, чи законно те, що працівники ТЦК пакують військовозобов'язаних у буси

Працівники ТЦК намагаються посадити чоловіка в бус. Фото ілюстративне: nvip.com.ua

У повноваження представників ТЦК та СП входить вручення повісток. Пакування ж у буси є неправомірними діями.

Про це в коментарі для сайту TCH.ua в понеділок, 3 червня, розповіла адвокатка Марина Бекало.

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За словами Марини Бекало, згідно із чинним законодавством, заходи фізичного впливу або психологічного примусу, насильне затримання громадян та доставлення до ТЦК та СП, утримування у приміщенні, відбирання власних речей, документів і засобів зв'язку не є повноваженнями посадовців військкомату.



"Такі насильницькі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП", — зазначила адвокатка.



Право на здійснення адміністративного затримання мають лише поліцейські у разі, якщо військовозобов'язаний перебуває в розшуку.



"Неправомірні дії представників ТЦК та СП не тільки можна, але й потрібно знімати. Подавати заяву про злочин до правоохоронних органів та вимагати, аби це відео долучили до матеріалів провадження в якості доказів", — підсумувала Марина Бекало.

Нагадаємо, з 18 липня набуде чинності нове положення ТЦК, згідно із ним працівники ТЦК можуть проводити відеофіксацію перевірки документів.

Раніше адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець розповів, за якої умови представники ТЦК можуть затримувати військовозобов'язаних на вулиці.