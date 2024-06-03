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З вулиці відразу в ТЦК — юрист пояснив, чи це законно

3 червня 2024 19:47
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Коли затримання військовозоб'язаних і доправлення до ТЦК є законними
Перевірка документів у військовозобов’язаного на вулиці. Фото: "Поради юриста"
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Затримувати військовозобов’язаних на вулиці і доправляти до ТЦК можна тільки за умови порушенням ними правил військового обліку. Та навіть у такому випадку це мають робити працівники поліції, а не територіальних центрів комплектування.

Про це розповів адвокат, кандидат юридичних наук та офіцер юстиції ЗСУ Євген Филипець, пише "УП. Життя".

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За словами офіцера юстиції ЗСУ, тільки повістка може бути єдиним законним способом доправлення військовозобов’язаних, у яких усе в порядку з документами і які не перебувають у розшуку.

"Вантаження" людей на уточнення даних представниками ТЦК — це абсолютно незаконно й немає жодного правового підґрунтя", — підкреслив Євген Филипець.

Тільки поліція і тільки через протокол

І навіть тоді, коли військовозобов’язаний порушив правила військового обліку, працівники ТЦК не мають права примусово везти людину до центру комплектування.

"Такі повноваження мають лише працівники поліції", — наголосив юрист.

Він додав, що під час такого затримання має бути обов’язково складений протокол. Це потрібно для того, аби людина мала доступ до правової допомоги — чи то з допомогою державного захисника, чи то з власним адвокатом.

Нагадаємо, що 13 травня 19-річна одеситка Антоніна Токмакова повідомила, що її побив милицею співробітник ТЦК. На своїй сторінці в Instagram потерпіла опублікувала фото зі слідами побоїв, відео з нападом та розповідь про те, що сталося. За словами Антоніни, її разом із друзями-хлопцями незаконно утримували в райвідділі протягом кількох годин, після чого одного з її товаришів повезли до ТЦК. Побачивши, що дівчина знімає на відео водія автівки, військовий із милицею накинувся на неї та побив.

Також ми повідомляли про те, що версія слідства відрізняється від історії, яку розповіла Антоніна. Правоохоронці зазначили, що дівчину та її товаришів відвезли до райвідділу через те, що вони напали на водія таксі. У відділку, за словами поліцейських, дівчина також поводилася нестримано: кидалась у бік правоохоронців, не реагувала на попередження та розбила вікно у КПП. За ці правопорушення одеситці призначили покарання — адміністративний арешт на 15 діб.

В Оперативному командуванні "Південь" закликали правоохоронні органи встановити всі обставини події та притягнути винних до покарання.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
війна в Україні
перевірки
юрист

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