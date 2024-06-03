Когда задержание военнообязанных и доставка в ТЦК законны

Проверка документов у военнообязанного на улице. Фото: "Поради юриста"

Задерживать военнообязанных на улице и доставлять в ТЦК можно только при условии нарушения ими правил военного учета. Но даже в этом случае это должны делать сотрудники полиции, а не территориальных центров комплектования.

Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец, пишет "УП. Життя".

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По словам офицера юстиции ВСУ, только повестка может быть единственным законным способом доставки военнообязанных, у которых все в порядке с документами и они не находятся в розыске.

"Погрузка" людей на уточнение данных представителями ТЦК — это абсолютно незаконно и не имеет никакой правовой основы", — подчеркнул Евгений Филипец.

Только полиция и только через протокол

И даже когда военнообязанный нарушил правила военного учета, работники ТЦК не имеют права принудительно везти человека в центр комплектования.

"Такие полномочия имеют только работники полиции", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что при таком задержании должен быть обязательно составлен протокол. Это нужно для того, чтобы человек получил доступ к правовой помощи — или с помощью государственного защитника, или с собственным адвокатом.

Напомним, что 13 мая 19-летняя одесситка Антонина Токмакова сообщила, что ее избил костылем сотрудник ТЦК. На своей странице в Instagram потерпевшая опубликовала фото со следами побоев, видео с нападением и рассказ о случившемся. По словам Антонины, ее вместе с друзьями-ребятами незаконно удерживали в райотделе в течение нескольких часов, после чего одного из ее товарищей увезли в ТЦК. Увидев, что девушка снимает на видео водителя автомобиля, военный с костылем набросился на нее и избил.

Также мы сообщали, что версия следствия отличается от истории, которую рассказала Антонина. Правоохранители отметили, что девушку и ее товарищей отвезли в райотдел из-за того, что они напали на водителя такси. В отделении, по словам полицейских, девушка также вела себя несдержанно: бросалась в сторону правоохранителей, не реагировала на предупреждение и разбила окно в КПП. За эти правонарушения одесситке назначили наказание — административный арест на 15 суток.

В Оперативном командовании "Південь" призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь виновных к наказанию.