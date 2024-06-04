Адвокат Марина Бекало объяснила, законно ли то, что работники ТЦК пакуют военнообязанных в бусы

Работники ТЦК пытаются усадить мужчину в бус. Фото иллюстративное: nvip.com.ua

В полномочия представителей ТЦК и СП входит вручение повесток. Пакование же в бусы является неправомерными действиями.

Об этом в комментарии для сайта TCH.ua в понедельник, 3 июня, рассказала адвокат Марина Бекало.

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По словам Марины Бекало, согласно действующему законодательству, меры физического воздействия или психологического принуждения, насильственное задержание граждан и доставление в ТЦК и СП, удерживание в помещении, отбор собственных вещей, документов и средств связи не являются полномочиями должностных лиц военкомата.



"Такие насильственные действия могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП", — отметила адвокат.



Право на осуществление административного задержания имеют только полицейские в случае, если военнообязанный находится в розыске.



"Неправомерные действия представителей ТЦК и СП не только можно, но и нужно снимать. Подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы и требовать, чтобы это видео было приобщено к материалам производства в качестве доказательств", — подытожила Марина Бекало.

Напомним, с 18 июля вступит в силу новое положение ТЦК, согласно которому работники ТЦК могут проводить видеофиксацию проверки документов.

Ранее адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции ВСУ Евгений Филипец рассказал, при каком условии представители ТЦК могут задерживать военнообязанных на улице.