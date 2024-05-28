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Спроба самогубства у ТЦК на Київщині — військовозобов'язаний розповів свою версію

28 травня 2024 01:47
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Спроба самогубства чоловіка у ТЦК на Київщині
Забинтована рука чоловіка, який порізав собі вени. Фото: ctrana.one
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Житель Київщини Станіслав Московський, якого затримала поліція, а потім — працівники ТЦК, розповів свою версію подій. Чоловік заявляє, що його довели до стану, коли він намагався скоїти самогубство. 

Про подробиці цієї історії у понеділок, 27 травня, повідомило видання СТРАНА.ua

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Українець стверджує, що над ним знущались і ледь не довели до самогубства 

За словами Станіслава, ввечері 22 травня його авто зупинила поліція. Правоохоронці повідомили чоловіку, що в нього неправильно підсвічені номерні знаки та виписали штраф. А потім, стверджує Московський, поліцейські викликали працівників ТЦК і заявили, що Станілав Московський записаний в їх базі як ухилянт. 

"Мені повідомили, що відвезуть до ТЦК, де я повинен пройти процедуру вилучення приписного свідоцтва, потім ще якусь, після чого мене відпустять. У ТЦК мені віддали вилучені документи, приписне свідоцтво. Мене там закрили, і я там пробув всю ніч. Зранку мене відвезли проходити ВЛК в місто Вишневе, я почав її проходити", — розповів Станіслав Московський. 

Чоловік написав заяву в поліцію 

Українець запевняє, через ці події його психічний стан погіршився. Чоловік попросив перенести медкомісію на інший день, але йому відмовили. Тоді Московський викликав поліцію.

"Поліцейські сказали, що я повинен проходити ВЛК. Поліція уїхала, ТЦКашники заштовхали мене в свою автівку і відвезли на безлюдну вуличку, дали мені ляпасів, погрожували. Якась жінка це побачила та викликала поліцію. Після цього мене відвезли знов в приміщення Бучанського ТЦК. Там мені сказали, що я призваний і буду служити в ТЦК. Потім я знайшов ніж та перерізав собі вени. Мені наклали пов’язку і відвезли у Вишневе. На вулиці мене відпустили і сказали, що я можу йти", — підсумував свою розповідь житель Київщини. 

Після цього Станіслав Московський написав заяву в поліцію, що його ледь не довели до самогубства.

Нагадаємо, Київський територіальний центр комплектування спростовує інформацію про спробу самогубства у приміщенні військомату. Там запевняють, що чоловік втік одразу після проходження військово-лікарської комісії.

Раніше ми писали, що Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу через мобілізацію. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК, деякі з них — вже на військових навчаннях.

війна
Київська область
самогубство
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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