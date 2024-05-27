Чому ТЦК затримала журналіста Дмитра Дєнкова

Журналіст Дмитро Дєнков. Фото: Facebook/Дмитро Дєнков

Головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков тривалий час не оновлював облікові дані у військкоматі, тому був оголошений у розшук. Саме на цій підставі його затримали представники Державної прикордонної служби України.

Про це у понеділок, 27 травня, повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

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За даними Одеського ТЦК, прикордонники склали адмінпротокол на Дєнкова і доправили його до ТЦК Білгород-Дністровського Одеської області на цілком законних підставах.

"Напередодні його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області. Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних", — уточнюється у повідомленні.

Скриншот Facebook/Одеський обласний ТЦК та СП

Також в обласному військкоматі заявили, що питання журналіста — на контролі у керівника Одеського обласного ТЦК та СП. І нагадали, що відповідно до норм чинного законодавства, всі військовозобов’язані повинні оновити свої дані у районих ТЦК та СП.

Раніше ми писали, що головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков близько доби пробув у ТЦК в Одеській області. За словами журналіста, йому не дозволили зв’язатися з рідними.

До слова, український адвокат Ярослав Гришин пояснив, як діяти, якщо військовозобов’язаному безпідставно відмовили у відстрочці від служби.