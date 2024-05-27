Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В ТЦК отреагировали на задержание главреда "Экономической правды" arrow

В ТЦК отреагировали на задержание главреда "Экономической правды"

27 мая 2024 23:39
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Почему ТЦК задержала журналиста Дмитрия Денкова
Журналист Дмитрий Денков. Фото: Facebook/Дмитрий Денков
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков долгое время не обновлял учетные данные в военкомате, поэтому был объявлен в розыск. Именно на этом основании он был задержан представителями Государственной пограничной службы Украины.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Читайте также:

У журналиста два нарушения

По данным Одесского ТЦК, пограничники составили админпротокол на Денкова и доставили его в ТЦК Белгород-Днестровского Одесской области на вполне законных основаниях.

"Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. Указанные гражданином основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных", — уточняется в сообщении.

Задержание главного редактора Экономической правды Дмитрия Денкова
Скриншот Facebook/Одесский областной ТЦК и СП

Также в областном военкомате заявили, что вопрос журналиста на контроле у руководителя Одесского областного ТЦК и СП. И напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, все военнообязанные должны обновить свои данные в районах ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков около суток пробыл в ТЦК в Одесской области. По словам журналиста, ему не разрешили связаться с родными.

К слову, украинский адвокат Ярослав Гришин объяснил, как поступить, если военнообязанному безосновательно отказали в отсрочке от службы.

война
журналисты
Украинская правда
нарушения
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе