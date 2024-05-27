Почему ТЦК задержала журналиста Дмитрия Денкова

Журналист Дмитрий Денков. Фото: Facebook/Дмитрий Денков

Главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков долгое время не обновлял учетные данные в военкомате, поэтому был объявлен в розыск. Именно на этом основании он был задержан представителями Государственной пограничной службы Украины.

Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

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По данным Одесского ТЦК, пограничники составили админпротокол на Денкова и доставили его в ТЦК Белгород-Днестровского Одесской области на вполне законных основаниях.

"Накануне его задержали представители Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. Указанные гражданином основания для перемещения по транзитному участку с режимными ограничениями не были подтверждены документально, как и основания для несвоевременного обновления учетных данных", — уточняется в сообщении.

Скриншот Facebook/Одесский областной ТЦК и СП

Также в областном военкомате заявили, что вопрос журналиста на контроле у руководителя Одесского областного ТЦК и СП. И напомнили, что согласно нормам действующего законодательства, все военнообязанные должны обновить свои данные в районах ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков около суток пробыл в ТЦК в Одесской области. По словам журналиста, ему не разрешили связаться с родными.

К слову, украинский адвокат Ярослав Гришин объяснил, как поступить, если военнообязанному безосновательно отказали в отсрочке от службы.