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Головред "Економічної правди" майже добу пробув у ТЦК на Одещині — що відомо

27 травня 2024 21:04
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Ігор Семенюк
Редактор
Головред "Економічної правди" майже добу пробув у ТЦК на Одещині — що відомо
Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ТЦК та СП
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков близько доби пробув у ТЦК в Одеській області. Він не мав можливості зв’язатися з рідними.

Про це повідомило видання "Українська правда" у понеділок, 27 травня.

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Видання зазначило, що Дмитро був доставлений до ТЦК, в нього конфіскували телефон та інші засоби зв’язку, і протягом доби його місцеперебування було невідомим. Зв’язок з ним не вдавалося встановити до того моменту, поки його батьки не звернулися до поліції з заявою про його зникнення, після чого стало відомо, що він перебуває у відділенні ТЦК у Білгород-Дністровському.

Юристи в коментарі для УП зазначили, що такі дії можуть бути кваліфіковані як незаконне позбавлення волі. Відомо, що Дмитро вніс зміни до "Резерв+" та перебуває на військовому обліку.

О 20:00 на сторінці Дєнкова у Facebook з’явилося повідомлення, де він зазначив, що йому вдалося порозумітися з ТЦК і він скоро приєднається до підрозділу, до якого планував до цього інциденту.

Допис Дмитра Дєнкова. Фото: скриншот
Допис Дмитра Дєнкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи.

Також ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.

журналісти
Українська правда
Україна
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП

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