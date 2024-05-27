Головред "Економічної правди" майже добу пробув у ТЦК на Одещині — що відомо

Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ТЦК та СП

Головний редактор видання "Економічна правда" Дмитро Дєнков близько доби пробув у ТЦК в Одеській області. Він не мав можливості зв’язатися з рідними.

Про це повідомило видання "Українська правда" у понеділок, 27 травня.

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Видання зазначило, що Дмитро був доставлений до ТЦК, в нього конфіскували телефон та інші засоби зв’язку, і протягом доби його місцеперебування було невідомим. Зв’язок з ним не вдавалося встановити до того моменту, поки його батьки не звернулися до поліції з заявою про його зникнення, після чого стало відомо, що він перебуває у відділенні ТЦК у Білгород-Дністровському.

Юристи в коментарі для УП зазначили, що такі дії можуть бути кваліфіковані як незаконне позбавлення волі. Відомо, що Дмитро вніс зміни до "Резерв+" та перебуває на військовому обліку.

О 20:00 на сторінці Дєнкова у Facebook з’явилося повідомлення, де він зазначив, що йому вдалося порозумітися з ТЦК і він скоро приєднається до підрозділу, до якого планував до цього інциденту.

Допис Дмитра Дєнкова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи.

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