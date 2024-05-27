Главред "Экономической правды" почти сутки пробыл в ТЦК в Одесской области — что известно

Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ТЦК и СП

Главный редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков около суток пробыл в ТЦК в Одесской области. У него не было возможности связаться с родными.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" в понедельник, 27 мая.

Читайте также:

Главред "Экономической правды" пробыл в ТЦК около суток

Издание отметило, что Дмитрий был доставлен в ТЦК, у него конфисковали телефон и другие средства связи, и в течение суток его местонахождение было неизвестно. Связь с ним не удавалось установить до того момента, пока его родители не обратились в полицию с заявлением о его исчезновении, после чего стало известно, что он находится в отделении ТЦК в Белгород-Днестровском.

Юристы в комментарии для УП отметили, что такие действия могут быть квалифицированы как незаконное лишение свободы. Известно, что Дмитрий внес изменения в "Резерв+" и находится на военном учете.

В 20:00 на странице Денкова в Facebook появилось сообщение, где он отметил, что ему удалось найти общий язык с ТЦК и он скоро присоединится к подразделению, в которое планировал до этого инцидента.

Сообщение Дмитрия Денкова. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Минобороны объяснили, кто имеет право проверять военно-учетные документы.

Также мы рассказывали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.