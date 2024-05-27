Стало відомо, який відсоток чоловіків, отримавши повістку йдуть до ТЦК

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: УНІАН

Працівник ТЦК Володимир Гренюх розповів, що лише 2% військово зобов'язаних, які отримали повістки, з'являються до ТЦК. Він додав, що спілкування з військовозобов'язаними зазвичай відбувається без конфліктів.

Про це військовий розповів в інтерв'ю виданню "Еспресо.Захід" у неділю, 26 травня.

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Гренюх заявив, що більшість військовозобов'язаних ставляться до працівників ТЦК з повагою, особливо після конструктивного діалогу. Він підкреслив важливість мобілізації.

"Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2-3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна", — заявив військовий.

Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснили, хто має право перевіряти військо-облікові документи.

Також ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних за несвоєчасне оновлення даних.