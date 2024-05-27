Стало известно, какой процент мужчин, получив повестку, идут в ТЦК

Военнообязанный в ТЦК. Фото: УНИАН

Работник ТЦК Владимир Гренюх рассказал, что только 2% военнообязанных, получивших повестки, появляются в ТЦК. Он добавил, что общение с военнообязанными обычно происходит без конфликтов.

Об этом военный рассказал в интервью изданию "Эспрессо.Запад" в воскресенье, 26 мая.

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Гренюх заявил, что большинство военнообязанных относятся к работникам ТЦК с уважением, особенно после конструктивного диалога. Он подчеркнул важность мобилизации.

"То, что сейчас происходит, правильно. Из 100% получивших повестки людей приходят всего 2%. У меня есть уже погибшие побратимы, а есть те, которых нужно менять. Поймите правильно: бригады по 2-3 года находятся в зоне боевых действий, нужно производить замены. Мобилизация для этого и нужна", — заявил военный.

Напомним, ранее в Минобороны объяснили, кто имеет право проверять военно-учетные документы.

Также мы рассказывали, как будут наказывать военнообязанных за несвоевременное обновление данных.