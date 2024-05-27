Що робити, коли ТЦК безпідставно відмовив у відстрочці — підказка адвоката

Військовозобов'язаний чоловік у ТЦК. Ілюстративне фото: ЖОТЦК і СП

Адвокат Ярослав Гришин заявив, що Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не може без будь-яких причин відмовити в наданні відстрочки від мобілізації. Фахівець пояснив, як діяти військовозобов’язаному у випадку такої відмови.

Про це Ярослав Гришин розповів в ефірі Київ24 у понеділок, 27 травня.

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Чи може ТЦК безпідставно відмовити в наданні відстрочки

Адвокат заперечив, що ТЦК, посилаючись на постанову Кабміну № 560, може безпідставно відмовити у відстрочці.

"Постанова не встановлює конкретних підстав для відмови у відстрочці, але є закон, в якому прописано абсолютно чітко і ясно, які особи мають право на відстрочку, відтермінування від призову. Це інваліди II-III групи; це аспіранти; чоловіки, які мають трьох і більше дітей, дітей-інвалідів; деякі інші категорії людей. І цей підзаконний акт апріорі не може порушувати норми закону", — зазначив Гришин.

Що робити, коли ТЦК відмовив надати відстрочку

Експерт наголосив, що перераховані ним категорії є "100% підставою, щоб отримати відстрочку", і ТЦК не може їм відмовити. Також, якщо в Постанові не прописані причини відмови, це не означає, що привід може бути будь-яким.

"Але якщо такі випадки будуть, то вони мають 100% гарантію судового оскарження. Це раз. І можна подавати заяву про злочин, притягати членів комісії, голову комісії до відповідальності за порушення норм закону. У комісії нема такого, що "цьому дам, бо хороший хлопець, а цьому — не дам відстрочку". Якщо є обґрунтований документ, обґрунтований правовий статус, то комісія зобов’язана розглянути й надати відстрочку", — пояснив адвокат.

Він рекомендує тим, кому відмовили в наданні відстрочки, не проходити ВЛК, а написати заяву голові комісії й додати до неї всі нотаріально посвідчені документи.

"І чекати рішення комісії. І не проходити ВЛК до отримання рішення", — додав Гришин.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Нагадаємо, що комісія при ТЦК має широкі повноваження у вирішенні, чи надавати відстрочку тим, хто подає відповідні заяви. Про це йдеться у Постанові Кабміну № 560 від 16 травня.

Також відомо, які документи необхідно підготувати на отримання відстрочки від служби кожній категорії громадян, які мають на неї право згідно з новим законом про мобілізацію.