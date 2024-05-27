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Что делать, когда ТЦК безосновательно отказал в отсрочке — подсказка адвоката

27 мая 2024 23:05
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Что делать, когда ТЦК безосновательно отказал в отсрочке — подсказка адвоката
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ЖОТЦК и СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Адвокат Ярослав Гришин заявил, что Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не может безо всяких причин отказать в предоставлении отсрочки от мобилизации. Специалист объяснил, как действовать военнообязанному в случае такого отказа.

Об этом Ярослав Гришин рассказал в эфире Киев24 в понедельник, 27 мая.

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Может ли ТЦК безосновательно отказать в предоставлении отсрочки

Адвокат возразил, что ТЦК, ссылаясь на постановление Кабмина №560, может безосновательно отказать в отсрочке.

"Постановление не устанавливает конкретных оснований для отказа в отсрочке, но есть закон, в котором прописаны абсолютно четко и ясно, какие лица имеют право на отсрочку, отсрочку от призыва. Это инвалиды II-III группы; это аспиранты; мужчины, имеющие трех и больше детей, детей инвалидов; некоторые другие категории людей. И этот подзаконный акт априори не может нарушать нормы закона", — отметил Гришин.

Что делать, когда ТЦК отказал предоставить отсрочку

Эксперт подчеркнул, что перечисленные им категории являются "100% основанием для получения отсрочки", и ТЦК не может им отказать. Также, если в постановлении не прописаны причины отказа, это не означает, что повод может быть любым.

"Но если такие случаи будут, то они имеют 100% гарантию судебного обжалования. Это раз. И можно подавать заявление о преступлении, привлекать членов комиссии, председателя комиссии к ответственности за нарушение норм закона. У комиссии нет такого, что "этому дам, потому что хороший парень, а этому — не дам отсрочку". Если есть обоснованный документ, обоснованный правовой статус, то комиссия обязана рассмотреть и предоставить отсрочку", — пояснил адвокат.

Он рекомендует тем, кому отказали в предоставлении отсрочки, не проходить ВВК, а написать заявление главе комиссии и добавить в нее все нотариально удостоверенные документы.

"И ждать решения комиссии. И не проходить ВВК до получения решения", — добавил Гришин.

Как оформить отсрочку от мобилизации

Напомним, что комиссия при ТЦК имеет широкие полномочия по решению, предоставлять ли отсрочку тем, кто подает соответствующие заявления. Об этом говорится в постановлении Кабмина №560 от 16 мая.

Также известно, какие документы необходимо подготовить на получение отсрочки от службы каждой категории граждан, имеющих право на нее в соответствии с новым законом о мобилизации.

закон
мобилизация
документы
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные
юрист

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