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Київський ТЦК спростував інформацію про самогубство військовозобов'язаного

26 травня 2024 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Київський ТЦК спростував інформацію про самогубство військовозобов'язаного
Військовозобов'язані в пункті призову. Фото ілюстративне: ТЦК та СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Київський територіальний центр комплектування спростовує інформацію про самогубство у приміщенні військомату. Там запевняють, що чоловік втік одразу після проходження військово-лікарської комісії.

Про це заявили у Київському обласному ТЦК та СП.

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За версією працівників ТЦК, чоловіка доправили до військомату, оскільки він перебував у розшуку поліції через ухилення від служби.

"Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича під час комендантської години та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК", — говориться у повідомленні.

Вранці він пройшов ВЛК, його визнали придатним. Втім, вже перед відправкою до навчально центру чоловік втік. Місце його перебування наразі невідоме.

"Просимо медіа перед публікуванням таких "кричущих" випадків звертатись за офіційними коментарями", — зазначили в ТЦК.

Раніше ми повідомляли, що у передмісті Києва у військкоматі стався інцидент із призовником. Військовозобов'язаний перерізав собі вени.

Нагадаємо, 23 травня в одному із Закарпатських ТЦК помер призовник, якого ВЛК визнала придатним до військової служби.

Київ
Україна
самогубство
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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