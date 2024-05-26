Призовник перерізав вени у військкоматі під Києвом — у ТЦК прокоментували інцидент

Представники ТЦК та призовники. Фото ілюстративне: ВВС

У передмісті Києва стався інцидент із призовником. Повідомлялося, що військовозобов'язаний перерізав собі вени. Наразі відомо, що ним виявився чоловік на ім'я Станіслав Московський. Деякі ЗМІ почали звинувачувати представників ТЦК та СП у тому, що сталося. Однак останні привели деталі цієї ситуації та заперечил свою вину.

Про це розповіли у Київському обласному ТЦК та СП у суботу, 25 травня.

Читайте також:

У ТЦК прокоментували інцидент з призовником, який нібито перерізав вени у військкоматі під Києвом. Фото: скриншот

Призовник перерізав вени у військкоматі під Києвом — що відомо

"Щодо події з громадянином Московським Станіславом Вікторовичем, яка набула розголосу у медіа, повідомляємо таке.

Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича під час комендантської години та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК. При перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції. Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку", — заявили представники ТЦК.

За їхніми словами, під час перебування чоловіка у РТЦК та СП "до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП".

"В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв. Вранці даний громадянин пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний приданим до військової служби", — додали у ТЦК та СП.

Вже перед самою відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки, як стверджують у ТЦК, чоловік втік.

"На даний час місце його перебування невідоме. Просимо медіа перед публікуванням таких "кричущих" випадків звертатись за офіційними коментарями", — заявили у Київському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, за словами журналістки Олександри Захарової, чоловіка затримали та доправили до військкомату патрульні поліцейські. У ТЦК його нібито побили, забрали речі, а потім відвезли в місто Вишневе на проходження ВЛК. Коли ж він спробував порадитися з юристом, у нього відібрали смартфон.

Призовник, як написала Захарова, перебуваючи у пригніченому стані, вирішив накласти на себе руки: перерізав вени. Після цього, за її словами, військовозоб'язаного виставили на вулицю.

Рука чоловіка після інциденту. Фото: Duny Jeż Emreis/Facebook

Варто зауважити, що на момент написання попередньої статті на сайті Новини.LIVE, у матеріалі було сказано, що у ТЦК інцидент на той момент не прокоментували.

Як ми повідомляли, 23 травня в одному із Закарпатських ТЦК помер призовник. ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Крім того, у Харкові стався конфлікт за участю представників ТЦК. Чоловіки у стані сп'яніння застосували проти працівників військкомату фізичну силу.