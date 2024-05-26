Призывник перерезал вены в военкомате под Киевом — в ТЦК прокомментировали инцидент

Представители ТЦК и призывники. Фото иллюстративное: BBC

В пригороде Киева произошел инцидент с призывником. Сообщалось, что военнообязанный перерезал себе вены. Сейчас известно, что им оказался мужчина по имени Станислав Московский. Некоторые СМИ начали обвинять представителей ТЦК и СП в случившемся. Однако последние привели детали этой ситуации и отрицают свою вину.

Об этом рассказали в Киевском областном ТЦК и СП в субботу, 25 мая.

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Призывник перерезал вены в военкомате под Киевом — что известно

"О событиях с гражданином Московским Станиславом Викторовичем, которое получило огласку в медиа, сообщаем следующее. Полиция задержала Московского Станислава Викторовича во время комендантского часа и доставила его в 1-й отдел Бучанского РТЦК. При проверке военно-учетных данных выяснилось, что гражданин не состоит на военном учете и находится в розыске полиции. Таким образом, он уклонялся от прохождения военной службы и исполнения своей конституционной обязанности", — заявили представители ТЦК.

По их словам, во время пребывания мужчины в РТЦК и СП "к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП".

"В помещении ТЦК данный гражданин попыток самоубийства не совершал. Утром данный гражданин прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан годным к военной службе", — добавили в ТЦК и СП.

Уже перед самой отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки, как утверждают в ТЦК, мужчина скрылся.

"В настоящее время место его пребывания неизвестно. Просим медиа перед публикацией таких "вопиющих" случаев обращаться за официальными комментариями", — заявили в Киевском областном ТЦК и СП.

Напомним, по словам журналистки Александры Захаровой, мужчину задержали и доставили в военкомат патрульные полицейские. В ТЦК его якобы избили, забрали вещи, а затем отвезли в село Вишневое на прохождение ВЛК. Когда он попытался посоветоваться с юристом, у него отобрали смартфон.

Призывник, как написала Захарова, находясь в подавленном состоянии, решил покончить с собой: перерезал вены. После этого, по ее словам, военнослужащего выставили на улицу.

Рука мужчины после инцидента. Фото: Duny Jeż Emreis/Facebook

Следует заметить, что на момент написания предыдущей статьи на сайте Новини.LIVE в материале было сказано, что в ТЦК инцидент на тот момент не прокомментировали.

Как мы сообщали, 23 мая в одном из Закарпатских ТЦК скончался призывник. ВЛК сочла его годным к военной службе.

Кроме того, в Харькове произошел конфликт с участием представителей ТЦК. Мужчины в состоянии опьянения применили против работников военкомата физическую силу.