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У передмісті Києва призовник у ТЦК перерізав собі вени — журналістка

26 травня 2024 00:15
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Василь Горенко
Редактор
У передмісті Києва призовник у ТЦК перерізав собі вени — журналістка
Військові біля ТЦК. Фото ілюстративне: volynnews.com
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У передмісті Києва у військкоматі стався інцидент із призовником. Військовозобов'язаний перерізав собі вени.

Про це в суботу, 25 травня, повідомила журналістка Олександра Захарова.

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Скриншот повідомлення Олени Захарової

Що відомо про інцидент

За словами кореспондентки, чоловіка затримали та доправили до військкомату патрульні поліцейські. У ТЦК призовника побили, забрали в нього речі, а потім відвезли в місто Вишневе на проходження ВЛК. Коли чоловік спробував порадитися з юристом, у нього відібрали смартфон.

Призовник, перебуваючи у пригніченому стані, вирішив накласти на себе руки: перерізав вени. Після цього, за словами Захарової, чоловіка виставили на вулицю, аби його в такому стані не виявила поліція. Раніше цей призовник перебував на обліку у психіатра. Наразі його життю нічого не загрожує.

У ТЦК цю ситуацію поки що не коментували.

Нагадаємо, 23 травня в одному із Закарпатських ТЦК помер призовник, якого ВЛК визнала придатним до військової служби.

Також ми повідомляли про те, що в Харкові стався конфлікт за участю представників ТЦК. Чоловіки у стані сп'яніння застосували проти працівників військкомату фізичну силу. Унаслідок цього інциденту постраждав солдат роти охорони.

скандал
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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