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В пригороде Киева призывник в ТЦК перерезал себе вены — журналистка

26 мая 2024 00:15
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В пригороде Киева призывник в ТЦК перерезал себе вены — журналистка
Военные возле ТЦК. Фото иллюстративное: volynnews.com
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В пригороде Киева в военкомате произошел инцидент с призывником. Военнообязанный перерезал себе вены.

Об этом в субботу, 25 мая, сообщила журналистка Александра Захарова.

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Скриншот сообщения Елены Захаровой

Что известно об инциденте

По словам корреспондентки, мужчину задержали и доставили в военкомат патрульные полицейские. В ТЦК призывника избили, забрали у него вещи, а затем отвезли в город Вишневое на прохождение ВВК. Когда мужчина попытался посовещаться с юристом, у него отобрали смартфон.

Призывник, находясь в подавленном состоянии, решил покончить с собой: перерезал вены. После этого, по словам Захаровой, мужчину выставили на улицу, чтобы его в таком состоянии не обнаружила полиция. Ранее этот призывник состоял на учете у психиатра. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В ТЦК эту ситуацию пока не комментировали.

Напомним, 23 мая в одном из Закарпатских ТЦК скончался призывник, которого ВВК сочла годным к военной службе.

Также мы сообщали о том, что в Харькове произошел конфликт с участием представителей ТЦК. Мужчины в состоянии опьянения применили против работников военкомата физическую силу. В результате этого инцидента пострадал солдат роты охраны.

скандал
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП
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военнослужащие

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