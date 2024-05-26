В пригороде Киева призывник в ТЦК перерезал себе вены — журналистка
В пригороде Киева в военкомате произошел инцидент с призывником. Военнообязанный перерезал себе вены.
Об этом в субботу, 25 мая, сообщила журналистка Александра Захарова.
Что известно об инциденте
По словам корреспондентки, мужчину задержали и доставили в военкомат патрульные полицейские. В ТЦК призывника избили, забрали у него вещи, а затем отвезли в город Вишневое на прохождение ВВК. Когда мужчина попытался посовещаться с юристом, у него отобрали смартфон.
Призывник, находясь в подавленном состоянии, решил покончить с собой: перерезал вены. После этого, по словам Захаровой, мужчину выставили на улицу, чтобы его в таком состоянии не обнаружила полиция. Ранее этот призывник состоял на учете у психиатра. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В ТЦК эту ситуацию пока не комментировали.
Напомним, 23 мая в одном из Закарпатских ТЦК скончался призывник, которого ВВК сочла годным к военной службе.
Также мы сообщали о том, что в Харькове произошел конфликт с участием представителей ТЦК. Мужчины в состоянии опьянения применили против работников военкомата физическую силу. В результате этого инцидента пострадал солдат роты охраны.
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