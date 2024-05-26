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Киевский ТЦК опроверг информацию о самоубийстве военнообязанного

26 мая 2024 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Киевский ТЦК опроверг информацию о самоубийстве военнообязанного
Военнообязанные в пункте призыва. Фото иллюстративное: ТЦК и СП
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Киевский территориальный центр комплектования опровергает информацию о самоубийстве в помещении военкомата. Там уверяют, что мужчина скрылся сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом заявили в Киевском областном ТЦК и СП.

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По версии работников ТЦК, мужчину доставили в военкомат, поскольку он находился в розыске полиции из-за уклонения от службы.

"Полиция задержала Московского Станислава Викторовича во время комендантского часа и доставила его в 1-й отдел Бучанского РТЦК", — говорится в сообщении.

Утром он прошел ВВК, его сочли годным. Впрочем, уже перед отправкой в учебный центр мужчина скрылся. Место его пребывания неизвестно.

"Просим медиа перед публикацией таких "вопиющих" случаев обращаться за официальными комментариями", — отметили в ТЦК.

Ранее мы сообщали, что в пригороде Киева в военкомате произошел инцидент с призывником. Военнообязанный перерезал себе вены.

Напомним, 23 мая в одном из Закарпатских ТЦК скончался призывник, которого ВВК сочла годным к военной службе.

Киев
Украина
самоубийство
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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