У Чернігові закрили драмтеатр, бо всіх працівників-чоловіків забрали до ТЦК

Чернігівський обласний драмтеатр. Фото: wikipedia.org

Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК, деякі з них — вже на військових навчаннях.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів художній керівник театру, заслужений артист України Андрій Бакіров.

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Театр отримав листа від ТЦК

За словами Андрія Бакірова, в театр прийшов лист від територіального центру комплектування. У ньому було вказано 34 прізвища — це працівники театру, які повинні з'явитися до військкомату. У список потрапили актори і технічний персонал.

"Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України", — сказав Андрій Бакіров.

Більшість театральних працівників, яких викликали до ТЦК, мобілізували, чоловіки вже на військових навчаннях. Орієнтовно 7-8 людей — на медичному дообстеженні, ВЛК має визначити їх придатність або непридатність до військової служби.

Андрій Бакіров розповів, що бронювати працівників не було можливості. Адже Чернігівський драмтеатр не внесли до списку критично важливих підприємств регіону.

"Наш театр незрозуміло, на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери", — каже художній керівник театру.

Нагадаємо, у ТЦК повідомили, що лише 2% військовозобов'язаних, які отримали повістки, з'являються до військкоматів. До слова, військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в ТЦК.