Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чернігівський драмтеатр призупиняє роботу через мобілізацію — що сталося arrow

Чернігівський драмтеатр призупиняє роботу через мобілізацію — що сталося

28 травня 2024 01:01
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
У Чернігові закрили драмтеатр, бо всіх працівників-чоловіків забрали до ТЦК
Чернігівський обласний драмтеатр. Фото: wikipedia.org
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Чернігівський обласний музично-драматичний театр призупиняє роботу. Майже всіх працівників театру чоловічої статі викликали до ТЦК, деякі з них — вже на військових навчаннях.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів художній керівник театру, заслужений артист України Андрій Бакіров.

Читайте також:

Театр отримав листа від ТЦК

За словами Андрія Бакірова, в театр прийшов лист від територіального центру комплектування. У ньому було вказано 34 прізвища — це працівники театру, які повинні з'явитися до військкомату. У список потрапили актори і технічний персонал. 

"Там були навіть ті, хто вже служить у Збройних силах України", — сказав Андрій Бакіров.

Більшість театральних працівників, яких викликали до ТЦК, мобілізували, чоловіки вже на військових навчаннях. Орієнтовно 7-8 людей — на медичному дообстеженні, ВЛК має визначити їх придатність або непридатність до військової служби.

Андрій Бакіров розповів, що бронювати працівників не було можливості. Адже Чернігівський драмтеатр не внесли до списку критично важливих підприємств регіону.

"Наш театр незрозуміло, на який час, але буде закритим. Ми практично нічого не можемо робити. Тільки працювати над чимось новим. Зараз всі в такому шоковому стані. Забрали практично всіх чоловіків. Залишилися ті, які мають з певних причин бронь, також молодий актор, якому 24 роки, хтось навчається, і пенсіонери", — каже художній керівник театру. 

Нагадаємо, у ТЦК повідомили, що лише 2% військовозобов'язаних, які отримали повістки, з'являються до військкоматів. До слова, військовозобов'язані мають 14 днів з моменту підписання повістки для візиту в ТЦК.

Чернігів
театр
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби