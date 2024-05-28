В Чернигове закрыли драмтеатр, потому что всех работников-мужчин забрали в ТЦК

Черниговский областной драмтеатр. Фото: wikipedia.org

Черниговский областной музыкально драматический театр приостанавливает работу. Почти всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК, некоторые из мужчин уже на военных учениях.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал художественный руководитель театра, заслуженный артист Украины Андрей Бакиров.

Читайте также:

Театр получил письмо от ТЦК

По словам Андрея Бакирова, в театр пришло письмо от территориального центра комплектования. В нем было указано 34 фамилии — это работники театра, которые должны явиться в военкомат. В список попали актеры и технический персонал.

"Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных силах Украины", — сказал Андрей Бакиров.

Большинство театральных работников, вызванных в ТЦК, мобилизовали, мужчины уже на военных учениях. Ориентировочно 7-8 человек — на медицинском дообследовании, ВВК должна определить их пригодность или непригодность к военной службе.

Андрей Бакиров рассказал, что бронировать работников не было возможности. Ведь Черниговский драмтеатр не внесли в список критически важных предприятий региона.

"Наш театр непонятно, на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам бронь, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, и пенсионеры", — говорит художественный руководитель театра.

Напомним, в ТЦК сообщили, что только 2% мужчин, получивших повестки, являются в военкоматы. К слову, у военнообязанных есть 14 дней с момента подписания повестки для визита в ТЦК.