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Черниговский драмтеатр приостанавливает работу из-за мобилизации — что произошло

28 мая 2024 01:01
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
В Чернигове закрыли драмтеатр, потому что всех работников-мужчин забрали в ТЦК
Черниговский областной драмтеатр. Фото: wikipedia.org
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Черниговский областной музыкально драматический театр приостанавливает работу. Почти всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК, некоторые из мужчин уже на военных учениях.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал художественный руководитель театра, заслуженный артист Украины Андрей Бакиров.

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По словам Андрея Бакирова, в театр пришло письмо от территориального центра комплектования. В нем было указано 34 фамилии — это работники театра, которые должны явиться в военкомат. В список попали актеры и технический персонал.

"Там были даже те, кто уже служит в Вооруженных силах Украины", — сказал Андрей Бакиров.

Большинство театральных работников, вызванных в ТЦК, мобилизовали, мужчины уже на военных учениях. Ориентировочно 7-8 человек — на медицинском дообследовании, ВВК должна определить их пригодность или непригодность к военной службе.

Андрей Бакиров рассказал, что бронировать работников не было возможности. Ведь Черниговский драмтеатр не внесли в список критически важных предприятий региона.

"Наш театр непонятно, на какое время, но будет закрытым. Мы практически ничего не можем делать. Только работать над чем-то новым. Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам бронь, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, и пенсионеры", — говорит художественный руководитель театра.

Напомним, в ТЦК сообщили, что только 2% мужчин, получивших повестки, являются в военкоматы. К слову, у военнообязанных есть 14 дней с момента подписания повестки для визита в ТЦК.

Чернигов
театр
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП

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