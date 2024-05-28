Попытка самоубийства мужчины в ТЦК в Киевской области

Забинтованная рука мужчины, который порезал себе вены. Фото: ctrana.one

Житель Киевщины Станислав Московский, которого задержала полиция, а затем работники ТЦК, рассказал свою версию событий. Мужчина заявляет, что его довели до состояния, когда он пытался совершить самоубийство.

О подробностях этой истории в понедельник, 27 мая, сообщило издание СТРАНА.ua.

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По словам Станислава, вечером 22 мая его автомобиль остановила полиция. Правоохранители сообщили мужчине, что у него неправильно подсвечены номерные знаки и выписан штраф. А затем, утверждает Московский, полицейские вызвали работников ТЦК и заявили, что Станилав Московский записан в их базе как уклонист.

"Мне сообщили, что отвезут в ТЦК, где я должен пройти процедуру изъятия приписного свидетельства, потом еще какую-то (процедуру, — Ред.), после чего меня отпустят. В ТЦК мне отдали изъятые документы, приписное свидетельство. Меня там закрыли, и я там пробыл всю ночь. Утром меня отвезли проходить ВВК в город Вишневое, я начал ее проходить", — рассказал Станислав Московский.

Мужчина написал заявление в полицию

Украинец уверяет, из-за этих событий его психическое состояние ухудшилось. Мужчина попросил перенести медкомиссию на другой день, но ему отказали. Тогда Московский вызвал полицию.

"Полицейские сказали, что я должен проходить ВВК. Полиция уехала, ТЦКашники затолкали меня в свой автомобиль и отвезли на безлюдную улочку, дали мне пощечину, угрожали. Какая-то женщина это увидела и вызвала полицию. После этого меня отвезли снова в помещение Бучанского ТЦК. Там мне сказали, что я призван и буду служить в ТЦК. Затем я нашел нож и перерезал себе вены. На улице меня отпустили и сказали, что я могу идти", — подытожил свой рассказ житель Киевщины.

После этого Станислав Московский написал заявление в полицию, что его чуть не довели до самоубийства.

Напомним, Киевский территориальный центр комплектования опровергает информацию о попытке самоубийства в помещении военкомата. Там уверяют, что мужчина скрылся сразу после прохождения военно-врачебной комиссии.

Ранее мы писали, что Черниговский областной музыкально-драматический театр приостанавливает работу из-за мобилизации. Почти всех работников театра мужского пола вызывали в ТЦК, некоторые из них уже на военных учениях.