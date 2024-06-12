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Скандал в Одеському ТЦК — медики розповіли, як все було

12 червня 2024 19:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Лікарка розповіла про затримання у Одеському ТЦК: деталі подій
Лікарка розповіла, що відбувалось під час скандалу із затриманням медиків в Одесі. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Конфлікт в Одеському районному ТЦК та СП набув чималого розголосу у соцмережах та ЗМІ. Проте ситуація не вичерпана, адже лікарка, що була присутня під час інциденту, розповіла свою версію подій.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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За словами очевидиці

Бригада медиків прибули на виклик офіційно, аби надати допомогу цивільному постраждалому. Однак лікарі пробули у будівлі понад чотири години.  

"Вони нас закрили на території ТЦК  та протягом чотирьох годин не давали можливості вийти за територію ані самостійно, ані з пацієнтом. Нічого не пояснювали, просто погрожували фізичною розправою", — розповіла Вікторія Гончар.

Лікар розповіла про скандал в Одеському ТЦК
Лікарка Вікторія Гончар про скандал з ТЦК в Одесі. Фото: Новини.LIVE

За версією лікарки, пацієнт сказав медикам, що його силоміць привезли до центру комплектування та побили. На момент приїзду бригади чоловік перебував у стані середньої тяжкості.

"Виклик поступив на "103", пацієнт подзвонив самостійно. Зі слів, його побили ТЦК та також позбавили волі. Його також привезли туди і не випускали. Я це до того, що вони не мають права позбавляти волі нікого", — зазначає жінка. 

Документи медиків

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що військові запідозрили медиків у намаганні допомогти громадянину уникнути мобілізації. За словами відомства, це і стало підставою для затримання. Однак за версією лікарки Вікторії, ця інформація не відповідає дійсності.

"Дивіться, ця територія охороняється. Вони мають перед тим, як когось впускати — перевірити документи та провести огляд. Але вони цього не робили. Вони нас запустили, але не питали, хто ми, та не перевіряли документи", — зазначає Вікторія.

Ми писали, що експерти зазначають, що ця ситуація може викликати недовіру до обох установ і загострити напругу в суспільстві. Щоб уникнути подібних конфліктів у майбутньому, Міністерство оборони та відповідні адміністрації повинні забезпечити дотримання законодавства та прав громадян на всіх рівнях.

Також у Центрі екстреної медичної допомоги в Одесі офіційно відреагували на інцидент. Як зазначили у повідомленні, конфлікт між сторонами було вичерпано та оцінку ситуації мають надати відповідні органи.

бійка
швидка допомога
скандал
військовий призов
мобілізація
медики
ТЦК та СП
Одеса
конфлікт
військові
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