Лікарка розповіла про затримання у Одеському ТЦК: деталі подій

Скандал в Одеському ТЦК — медики розповіли, як все було
Конфлікт в Одеському районному ТЦК та СП набув чималого розголосу у соцмережах та ЗМІ. Проте ситуація не вичерпана, адже лікарка, що була присутня під час інциденту, розповіла свою версію подій.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
За словами очевидиці
Бригада медиків прибули на виклик офіційно, аби надати допомогу цивільному постраждалому. Однак лікарі пробули у будівлі понад чотири години.
"Вони нас закрили на території ТЦК та протягом чотирьох годин не давали можливості вийти за територію ані самостійно, ані з пацієнтом. Нічого не пояснювали, просто погрожували фізичною розправою", — розповіла Вікторія Гончар.
За версією лікарки, пацієнт сказав медикам, що його силоміць привезли до центру комплектування та побили. На момент приїзду бригади чоловік перебував у стані середньої тяжкості.
"Виклик поступив на "103", пацієнт подзвонив самостійно. Зі слів, його побили ТЦК та також позбавили волі. Його також привезли туди і не випускали. Я це до того, що вони не мають права позбавляти волі нікого", — зазначає жінка.
Документи медиків
В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що військові запідозрили медиків у намаганні допомогти громадянину уникнути мобілізації. За словами відомства, це і стало підставою для затримання. Однак за версією лікарки Вікторії, ця інформація не відповідає дійсності.
"Дивіться, ця територія охороняється. Вони мають перед тим, як когось впускати — перевірити документи та провести огляд. Але вони цього не робили. Вони нас запустили, але не питали, хто ми, та не перевіряли документи", — зазначає Вікторія.
Ми писали, що експерти зазначають, що ця ситуація може викликати недовіру до обох установ і загострити напругу в суспільстві. Щоб уникнути подібних конфліктів у майбутньому, Міністерство оборони та відповідні адміністрації повинні забезпечити дотримання законодавства та прав громадян на всіх рівнях.
Також у Центрі екстреної медичної допомоги в Одесі офіційно відреагували на інцидент. Як зазначили у повідомленні, конфлікт між сторонами було вичерпано та оцінку ситуації мають надати відповідні органи.
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