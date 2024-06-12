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Конфлікт вичерпано, — Одеська екстренка відреагувала на скандал з ТЦК

12 червня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Реакція одеської "екстренки" на конфлікт з ТЦК: подробиця
З'явилась реакція одеської "екстренки" на скандал з ТЦК. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Центр екстреної медичної допомоги в Одесі офіційно відреагував на вчорашній інцидент, що стався під будівлею Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Як зазначено у повідомленні, конфлікт між сторонами було вичерпано та оцінку ситуації мають надати відповідні органи.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та Медицини катастроф Одеської області.

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Представники Центру екстреної медичної допомоги заявили, що остаточний вердикт щодо інциденту мають надати правоохоронці. Наразі ведеться розслідування, в рамках якого з’ясовуються всі обставини події.

"Конфлікт вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи", — йдеться у повідомлені.

Крім того, у відомстві повідомили, що питання з бронюванням медичних працівників має вирішитись у найближчий час. Зараз відповідно до установленого порядку проводяться лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на бронювання медиків.

Конфлікт із медиками та ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками центру комплектування та медиками швидкої допомоги біля районного РТЦК та СП. Медичних працівників силоміць утримували у будівлі, що викликало хвилю обурення серед медичної спільноти та широкої громадськості. 

Пізніше в Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що один з громадян не надав необхідні документи, тому його затримали та доставили до РТЦК та СП для оновлення облікових даних. А коли на виклик приїхали медики, то військові запідозрили, що вони намагаються допомогти громадянину уникнути мобілізації — це і стало підставою для затримання.

В свою чергу, експерти зазначають, що ця ситуація може викликати недовіру до обох установ і загострити напругу в суспільстві. Щоб уникнути подібних конфліктів у майбутньому, Міністерство оборони та відповідні адміністрації повинні забезпечити дотримання законодавства та прав громадян на всіх рівнях.

швидка допомога
скандал
мобілізація
медики
ТЦК та СП
Одеса
конфлікт
Новини Одеси
медицина

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