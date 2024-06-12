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Бійку біля одеського ТЦК має розслідувати ДБР, — правозахисник

12 червня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
ДБР має розслідувати затримання медиків в Одесі - експерт
На думку експерта, скандал в Одесі потребує розслідування. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Скандал із затриманням медиків бригади швидкої допомоги працівниками Територіального центру комплектування (ТЦК) в Одесі набув широкого розголосу. Існує декілька думок, хто є винуватим, а хто — жертвою, проте для винесення вироку інцидент має розслідуватися спецслужбами.

 Про це в етері Ранок.LIVE повідомив виконавчий директор Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

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Потреба розслідування

Експерт наголошує, що ситуація є кричущим випадком перевищення повноважень з боку співробітників ТЦК. За його словами, такі інциденти підривають довіру до служб і можуть призвести до серйозних наслідків, включно з можливими страйками медиків. 

"Це режимний об'єкт і правила безпеки не означають, що там закінчується дотримання всіх прав і не діють закони. Тобто це не може бути зоною беззаконя, тож інцидент розслідуватися спецслужбами", — наголосив Олександр Павліченко.

Він додав, що надважливо провести належне розслідування Державним бюро розслідувань (ДБР) та встановити, хто порушив законні норми. 

Скандал із затриманням медиків в Одесі

Нагадаємо, що водій швидкої допомоги прийшов оновити свої дані в одеському ТЦК та СП. Згодом у закладі його відмовились відпускати. Внаслідок стресу йому стало зле, і на допомогу було викликано швидку. Проте, коли медики прибули, їх також силоміць утримували у центрі комплектування. Коли інші співробітники швидкої дізналися про ситуацію, вони організували протест з сиренами біля військкомату. Ця акція привернула увагу, і затриманих водія та медиків було звільнено.

Пізніше в Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що один з громадян не надав необхідні документи, тому його затримали та доставили до РТЦК та СП для оновлення облікових даних. А коли на виклик приїхали медики, то військові заподозрили, що вони намагаються допомогти громадянину уникнути мобілізації — це і стало підставою для затримання.

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