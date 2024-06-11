Бійка між ТЦК та медиками в Одесі — реакція ТЦК

Бійка медиків і ТЦК в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі сталася бійка між співробітниками районного ТЦК та швидкої допомоги. В обласному ТЦК вже відреагували на інцидент.

Про це повідомила пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП у вівторок, 11 червня.

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В обласному ТЦК заявили, що 11 червня 2024 року відбувалася перевірка облікових даних громадян мобільною групою оповіщення, до складу якої входили співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та поліції. За наданою інформацією, під час перевірки один з громадян не надав необхідні документи, тому його затримали та доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних.

Згодом група осіб у медичному одязі на автомобілі швидкої допомоги прибула до Київського РТЦК та СП, стверджуючи, що вони приїхали за викликом для госпіталізації затриманого громадянина. Вони заявили про діагноз, який не був підтверджений військово-лікарською комісією, і відмовилися надати документи, що підтверджують їх статус медичних працівників.

В ОТЦК заявили, що це військовослужбовці Київського РТЦК та СП запідозрили, що особи у медичному одязі намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби. Після виклику поліції ці особи також не надали документів, що підтверджують їх приналежність до системи охорони здоров’я, і були затримані.

Повідомляється, що затримані особи повідомили про "силове утримання" представників екстреної служби, і ця інформація була поширена через телеграм-канали. На місце події прибули невідомі цивільні особи, що спровокували конфлікт, в результаті якого постраждали як військовослужбовці, так і представники швидкої допомоги.

В ТЦК зазначили, що слідчі дії тривають, а керівництво Одеського ТЦК та СП співпрацює зі слідством для з’ясування всіх деталей інциденту.

Допис Одеського ОТЦК. Фото: скриншот

Ми писали, що в Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією (розумова відсталість) та вадами серця. За повідомленнями ЗМІ, його затримали та доставили до збірного пункту ТЦК, де його визнали придатним до військової служби у ЗСУ. В установі ж заявили, що жодних медичних документів, які б підтверджували діагноз хлопця, не було надано.

Також ми повідомляли, що головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова затримали в Одеській області, та інцидент швидко набув розголосу. Проте за даними самого видання, дії військових щодо нього порушують права громадянина.