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В Одесском ОТЦК прокомментировали драку своих работников с медиками

11 июня 2024 22:46
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Драка между ТЦК и медиками в Одессе — реакция ТЦК
Драка медиков и ТЦК в Одессе. Фото: скриншот
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Одессе произошла драка между сотрудниками районного ТЦК и скорой помощи. В областном ТЦК уже отреагировали на инцидент.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП во вторник, 11 июня.

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В областном ТЦК заявили, что 11 июня 2024 года происходила проверка учетных данных граждан мобильной группой оповещения, в состав которой входили сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки и полиции. По предоставленной информации, во время проверки один из граждан не предоставил необходимые документы, поэтому он был задержан и доставлен в Киевский РТЦК и СП города Одесса для обновления учетных данных.

Впоследствии группа лиц в медицинской одежде на автомобиле скорой помощи прибыла в Киевский РТЦК и СП, утверждая, что они приехали по вызову для госпитализации задержанного гражданина. Они заявили о диагнозе, который не был подтвержден военно-врачебной комиссией, и отказались предоставить документы, подтверждающие их статус медицинских работников.

В ОТЦК заявили, что это военнослужащие Киевского РТЦК и СП заподозрили, что лица в медицинской одежде пытаются помочь гражданину избежать военной службы. После вызова полиции, эти лица также не предоставили документы, подтверждающие их принадлежность к системе здравоохранения, и были задержаны.

Сообщается, что задержанные сообщили о "силовом содержании" представителей экстренной службы, и эта информация была распространена через телеграмм-каналы. На место происшествия прибыли неизвестные гражданские лица, спровоцировавшие конфликт, в результате которого пострадали военнослужащие и представители скорой помощи.

В ТЦК отметили, что следственные действия продолжаются, а руководство Одесского ТЦК и СП сотрудничает со следствием для выяснения всех деталей инцидента.

Сообщение Одесского ОТЦК. Фото: скриншот
Сообщение Одесского ОТЦК. Фото: скриншот

Мы писали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороками сердца. По сообщениям СМИ, его задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он был признан годным к военной службе в ВСУ. В учреждении заявили, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено.

Также мы сообщали, что главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова задержали в Одесской области, и инцидент быстро получил огласку. Однако по данным самого издания, действия военных к нему нарушают права гражданина.

медики
Украина
ТЦК и СП
драка
скорая помощь
скандал
мобилизация

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