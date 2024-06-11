Реакція Одеського обласного ТЦК та СП на скандал з медиками

В Одесі утримували у ТЦК працівників карети швидкої допомоги. Фото: скриншот

Наразі співробітники Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) проводять розслідування спільно з правоохоронцями щодо сьогоднішнього скандалу. Йдеться про утримання працівників карети швидкої допомоги у ТЦК понад чотирьох годин.

Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП.

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Коментар ТЦК та СП

У відомстві зазначили, шо зараз триває встановлення усіх деталей інциденту. Допоки офіційного коментаря від військових немає.

"Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій", — йдеться у повідомленні.

Скандал в Одесі

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі водій швидкої допомоги прийшов оновити дані до РТЦК, після чого його відмовилися відпускати. Пізніше чоловіку стало погано, тож на місце викликали карету швидкої допомоги. Її працівників також затримали у будівлі. Про це дізнались інші колеги та влаштували мітинг під вікнами ТЦК — це допомогло та чоловіків відпустили.

Раніше ми також повідомляли, що в Одесі мобілізували чоловіка з олігофренією (розумова відсталість) та вадами серця. За повідомленнями ЗМІ, його затримали та доставили до збірного пункту ТЦК, де визнали придатним до військової служби у ЗСУ. В установі ж заявили, що жодних медичних документів, які б підтверджували діагноз хлопця, не було надано.