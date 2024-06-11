Реакция Одесского областного ТЦК и СП на скандал с медиками

В Одессе удерживали в ТЦК работников кареты скорой помощи. Фото: скриншот

Сотрудники Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) проводят расследование совместно с правоохранителями относительно сегодняшнего скандала. Речь идет об удержании работников кареты скорой помощи в ТЦК более 4 часов.

Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП.

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В ведомстве отметили, что сейчас идет установка всех деталей инцидента. Пока официального комментария от военных нет.

"Сообщаем средства массовой информации и население о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий" , — говорится в сообщении.

Скандал в Одессе

Напомним, сегодня в Одессе водитель скорой помощи пришел обновить данные в РТЦК, после чего его отказались отпускать. Позже мужчине стало плохо, поэтому на место вызвали карету скорой помощи. Ее работников также задержали в здании. Об этом узнали другие коллеги и устроили митинг под окнами ТЦК — это помогло и мужчин отпустили.

Ранее мы также сообщали, что в Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороками сердца. По сообщениям СМИ, он был задержан и доставлен в сборный пункт ТЦК, где был признан годным к военной службе в ВСУ. В учреждении же заявили, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено.