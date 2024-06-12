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Драку возле одесского ТЦК должно расследовать ГБР, — правозащитник

12 июня 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
ГБР должно расследовать задержание медиков в Одессе - эксперт
По мнению эксперта, скандал в Одессе нуждается в расследовании. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Скандал с задержанием медиков бригады скорой помощи работниками Территориального центра комплектования (ТЦК) в Одессе получил широкую огласку. Существует несколько мнений, кто виноват, а кто — жертва, однако для вынесения приговора инцидент должен расследоваться спецслужбами.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил исполнительный директор Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

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Потребность в расследовании

Эксперт отмечает, что ситуация является вопиющим случаем превышения полномочий со стороны сотрудников ТЦК. По его словам, такие инциденты подрывают доверие к службам и могут привести к серьезным последствиям, включая возможные забастовки медиков.

"Это режимный объект и правила безопасности не означают, что там заканчивается соблюдение всех прав и не действуют законы. То есть это не может быть зоной беззакония, так что инцидент должен расследоваться спецслужбами", — подчеркнул Александр Павличенко.

Он добавил, что важно провести надлежащее расследование Государственным бюро расследований (ГБР) и установить, кто нарушил законные нормы.

Скандал с задержанием медиков в Одессе

Напомним, что водитель скорой помощи пришел обновить свои данные в одесском ТЦК и СП. Впоследствии в заведении его отказались отпускать. В результате стресса ему стало плохо, и на помощь была вызвана скорая. Однако, когда медики прибыли, их также силой удерживали в центре комплектования. Когда другие сотрудники скорой узнали о ситуации, они организовали протест с сиренами у военкомата. Эта акция привлекла внимание, и задержанные водитель и медики были освобождены.

Позже в Одесском областном ТЦК и СП заявили, что один из граждан не предоставил необходимые документы, поэтому был задержан и доставлен в РТЦК и СП для обновления учетных данных. А когда по вызову приехали медики, то военные заподозрили, что они пытаются помочь гражданину избежать мобилизации — это и стало основанием для задержания.

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