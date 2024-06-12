Реакция одесской "экстренки" на конфликт с ТЦК: подробность

Появилась реакция одесской "экстренки" на скандал с ТЦК. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Центр экстренной медицинской помощи в Одессе официально отреагировал на вчерашний инцидент, произошедший под зданием Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Как отмечается в сообщении, конфликт между сторонами был исчерпан и оценку ситуации должны предоставить соответствующие органы.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и Медицины катастроф Одесской области.

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Представители Центра экстренной медицинской помощи заявили, что окончательный вердикт по инциденту должны предоставить правоохранители. В настоящее время проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия.

"Конфликт исчерпан. Окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что вопрос с бронированием медицинских работников должен быть решен в ближайшее время. Сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и подаются дополнительные списки на бронирование медиков.

Конфликт с медиками и ТЦК в Одессе

Напомним, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками центра комплектования и медиками скорой помощи около районного РТЦК и СП. Медицинских работников силой удерживали в здании, что вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества и широкой общественности.

Позже в Одесском областном ТЦК и СП заявили, что один из граждан не предоставил необходимые документы, поэтому был задержан и доставлен в РТЦК и СП для обновления учетных данных. А когда по вызову приехали медики, то военные заподозрили, что они пытаются помочь гражданину избежать мобилизации — это и стало основанием для задержания.

В свою очередь, эксперты отмечают, что эта ситуация может вызвать недоверие к обоим учреждениям и обострить напряжение в обществе. Чтобы избежать подобных конфликтов в будущем, Министерство обороны и администрации должны обеспечить соблюдение законодательства и прав граждан на всех уровнях.