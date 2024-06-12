Врач рассказала о задержании в Одесском ТЦК: детали событий

Врач рассказала, что происходило во время скандала с задержанием медиков в Одессе. Иллюстративное фото: скриншот

Конфликт в Одесском районном ТЦК и СП получил немалую огласку в соцсетях и СМИ. Однако ситуация не исчерпана, ведь врач, присутствовавший во время инцидента, рассказал свою версию событий.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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По словам очевидицы

Бригада медиков прибыли по вызову официально, чтобы оказать помощь гражданскому пострадавшему. Однако врачи пробыли в здании более четырех часов.

"Они нас закрыли на территории ТЦК и в течение четырех часов не позволяли выйти за территорию ни самостоятельно, ни с пациентом. Ничего не объясняли, просто угрожали физической расправой", — рассказала Виктория Гончар.

Врач Виктория Гончар о скандале с ТЦК в Одессе. Фото: Новини.LIVE

По версии врача, пациент сказал медикам, что его насильно привезли в центр комплектования и избили. К моменту приезда бригады мужчина находился в состоянии средней тяжести.

"Вызов поступил на "103", пациент позвонил самостоятельно. По словам, его избили ТЦК и также лишили свободы. Его также привезли туда и не выпускали. Я это к тому, что они не имеют права лишать свободы никого", — отмечает женщина.

Документы медиков

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что военные заподозрили медиков в попытке помочь гражданину избежать мобилизации. По словам ведомства, это и послужило основанием для задержания. Однако по версии врача Виктории, эта информация не соответствует действительности.

"Смотрите, эта территория охраняется. Они должны перед тем, как кого-то впускать — проверить документы и провести осмотр. Но они этого не делали. Они нас запустили, но не спрашивали, кто мы, и не проверяли документы", — отмечает Виктория.

Мы писали, что эксперты отмечают, что эта ситуация может вызвать недоверие к обоим учреждениям и обострить напряжение в обществе. Чтобы избежать подобных конфликтов в будущем, Министерство обороны и администрации должны обеспечить соблюдение законодательства и прав граждан на всех уровнях.

Также в Центре экстренной медицинской помощи в Одессе официально отреагировали на инцидент. Как отметили в сообщении, конфликт между сторонами был исчерпан и оценку ситуации должны предоставить соответствующие органы.