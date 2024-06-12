Врач рассказала о задержании в Одесском ТЦК: детали событий

Скандал в Одесском ТЦК — медики рассказали, как все было
Конфликт в Одесском районном ТЦК и СП получил немалую огласку в соцсетях и СМИ. Однако ситуация не исчерпана, ведь врач, присутствовавший во время инцидента, рассказал свою версию событий.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
По словам очевидицы
Бригада медиков прибыли по вызову официально, чтобы оказать помощь гражданскому пострадавшему. Однако врачи пробыли в здании более четырех часов.
"Они нас закрыли на территории ТЦК и в течение четырех часов не позволяли выйти за территорию ни самостоятельно, ни с пациентом. Ничего не объясняли, просто угрожали физической расправой", — рассказала Виктория Гончар.
По версии врача, пациент сказал медикам, что его насильно привезли в центр комплектования и избили. К моменту приезда бригады мужчина находился в состоянии средней тяжести.
"Вызов поступил на "103", пациент позвонил самостоятельно. По словам, его избили ТЦК и также лишили свободы. Его также привезли туда и не выпускали. Я это к тому, что они не имеют права лишать свободы никого", — отмечает женщина.
Документы медиков
В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что военные заподозрили медиков в попытке помочь гражданину избежать мобилизации. По словам ведомства, это и послужило основанием для задержания. Однако по версии врача Виктории, эта информация не соответствует действительности.
"Смотрите, эта территория охраняется. Они должны перед тем, как кого-то впускать — проверить документы и провести осмотр. Но они этого не делали. Они нас запустили, но не спрашивали, кто мы, и не проверяли документы", — отмечает Виктория.
Мы писали, что эксперты отмечают, что эта ситуация может вызвать недоверие к обоим учреждениям и обострить напряжение в обществе. Чтобы избежать подобных конфликтов в будущем, Министерство обороны и администрации должны обеспечить соблюдение законодательства и прав граждан на всех уровнях.
Также в Центре экстренной медицинской помощи в Одессе официально отреагировали на инцидент. Как отметили в сообщении, конфликт между сторонами был исчерпан и оценку ситуации должны предоставить соответствующие органы.
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