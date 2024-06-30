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Проверка военно-учетных документов — кто имеет такие полномочия

30 июня 2024 11:13
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Мобилизация в Украине — кто имеет право проверять военно-учетные документы
Работники ТЦК проверяют военно-учетные документы у мужчины. Фото: Sergei SUPINSKY
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, подтверждающим их личность. Контроль за наличием могут производить работники территориальных центров комплектования, полицейские и пограничники.

Об этом сообщает "РБК-Украина" в воскресенье, 30 июня.

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Проверка военно-учетных документов

В законах Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения" говорится, что украинцы в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять представлять его по требованию:

  • уполномоченного представителя ТЦК и СП;
  • полицейского;
  • представителя Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу).

Проверка уполномоченными лицами может производиться по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска.

Напомним, юрист Дмитрий Франчук рассказал, на что распространяются полномочия работников ТЦК, а в каких случаях они нарушают права граждан. Так, представители военкоматов могут проверять документы у военнообязанных во время военного положения, а вот изымать их — нет.

Также некоторые военнообязанные украинцы жалуются, что получили повестки несмотря на обновление персональных данных в мобильном приложении "Резерв+". Причина вызова в военкомат — неполная информация о военнообязанном в системе учете.

украинцы
Украина
пограничники
мобилизация
документы
ТЦК и СП

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