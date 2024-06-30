Мобилизация в Украине — кто имеет право проверять военно-учетные документы

Проверка военно-учетных документов — кто имеет такие полномочия
Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, подтверждающим их личность. Контроль за наличием могут производить работники территориальных центров комплектования, полицейские и пограничники.
Об этом сообщает "РБК-Украина" в воскресенье, 30 июня.
Проверка военно-учетных документов
В законах Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О правовом режиме военного положения" говорится, что украинцы в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять представлять его по требованию:
- уполномоченного представителя ТЦК и СП;
- полицейского;
- представителя Государственной пограничной службы Украины (в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и в пунктах пропуска через государственную границу).
Проверка уполномоченными лицами может производиться по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска.
Напомним, юрист Дмитрий Франчук рассказал, на что распространяются полномочия работников ТЦК, а в каких случаях они нарушают права граждан. Так, представители военкоматов могут проверять документы у военнообязанных во время военного положения, а вот изымать их — нет.
Также некоторые военнообязанные украинцы жалуются, что получили повестки несмотря на обновление персональных данных в мобильном приложении "Резерв+". Причина вызова в военкомат — неполная информация о военнообязанном в системе учете.
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