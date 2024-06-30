Мобілізація в Україні — хто має право перевіряти військово-облікові документи

Працівники ТЦК перевіряють військово-облікові документи у чоловіка. Фото: Sergei SUPINSKY

Українці віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ разом документом, який підтверджує їх особу. Контроль за наявністю можуть проводити працівники територіальних центрів комплектування, поліцейські та прикордонники.

Про це повідомляє "РБК-Україна" у неділю, 30 червня.

Читайте також:

Перевірка військово-облікових документів

У законах України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про правовий режим воєнного стану" йдеться, що українці віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що засвідчує особу, та пред'являти представляти його на вимогу:

уповноваженого представника ТЦК та СП;

поліцейського;

представника Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та у пунктах пропуску через державний кордон).

Перевірка уповноваженими особами може здійснюватися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску.

Нагадаємо, юрист Дмитро Франчук розповів, на що поширюються повноваження працівників ТЦК, а в яких випадках вони порушують права громадян. Так, представники військкоматів можуть перевіряти документи в військовозобов'язаних під час воєнного стану, а от вилучати їх — ні.

Також деякі військовозобов'язані українці нарікають, що отримали повістки попри оновлення персональних даних у мобільному додатку "Резерв+". Причина виклику до військкомату — неповна інформація про військовозобов'язаного у системі обліку.