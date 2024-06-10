Задержание украинцев работниками ТЦК — Вениславский ответил, законно ли это

Нардеп заявил, что работники ТЦК не имеют права задерживать украинцев
Народный депутат Федор Вениславский заявил, что работники территориальных центров комплектований не имеют права задерживать украинцев. По его словам, такие полномочия есть только у полиции.
Об этом Федор Вениславский сказал в интервью "РБК-Украина" в понедельник, 10 июня.
Превышение полномочий ТЦК
Вениславский отметил, что в настоящее время правоохранители не могут задерживать человека для обновления военно-учетных данных.
"Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске — то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и тому подобное — то представители Национальной полиции могут задержать и доставить этого человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП", — подчеркнул нардеп.
Он заявил, что сотрудники военкоматов могут участвовать в таких задержаниях только в сотрудничестве с полицией.
"Работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без сотрудников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — добавил Вениславский.
Напомним, ветеран Вооруженных сил Украины, ром по происхождению Иосиф Лакатош рассказал, что пошел в магазин за подгузниками, а оказался в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По его словам, там не обратили внимание, что он отец шестерых детей.
Также работники ТЦК в Тернопольской области незаконно забрали мужчину и удерживали его в военкомате после неудачного прохождения военно-врачебной комиссии. Семья не может связаться с ним уже почти сутки.
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