Задержание украинцев работниками ТЦК — Вениславский ответил, законно ли это

Народный депутат Украины Федор Вениславский. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что работники территориальных центров комплектований не имеют права задерживать украинцев. По его словам, такие полномочия есть только у полиции.

Об этом Федор Вениславский сказал в интервью "РБК-Украина" в понедельник, 10 июня.

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Вениславский отметил, что в настоящее время правоохранители не могут задерживать человека для обновления военно-учетных данных.

"Но если во время проверки документов выяснилось, что гражданин Украины находится в розыске — то есть он уже должен был быть мобилизован, ему приходили повестки и тому подобное — то представители Национальной полиции могут задержать и доставить этого человека в соответствующие подразделения ТЦК и СП", — подчеркнул нардеп.

Он заявил, что сотрудники военкоматов могут участвовать в таких задержаниях только в сотрудничестве с полицией.

"Работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без сотрудников полиции. Если они действуют вместе с работниками полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — добавил Вениславский.

Напомним, ветеран Вооруженных сил Украины, ром по происхождению Иосиф Лакатош рассказал, что пошел в магазин за подгузниками, а оказался в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По его словам, там не обратили внимание, что он отец шестерых детей.

Также работники ТЦК в Тернопольской области незаконно забрали мужчину и удерживали его в военкомате после неудачного прохождения военно-врачебной комиссии. Семья не может связаться с ним уже почти сутки.