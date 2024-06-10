Затримання українців працівниками ТЦК — Веніславський відповів, чи законно це

Нардеп заявив, що працівники ТЦК не мають права затримувати українців
Народний депутат Федір Веніславський заявив, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців. За його словами, такі повноваження є лише у поліції.
Про це Федір Веніславський сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" у понеділок, 10 червня.
Перевищення повноважень ТЦК
Веніславський зазначив, що наразі правоохоронці не можуть затримувати людину для оновлення військово-облікових даних.
"Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку — тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо — то представники Національної поліції можуть затримати і доправити цю людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП", — наголосив нардеп.
Він заявив, що співробітники військкоматів можуть брати участь у таких затриманнях лише у співпраці з поліцією.
"Працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", — додав Веніславський.
Нагадаємо, ветеран Збройних сил України, ром за походженням Йосип Лакатош розповів, що пішов у магазин по підгузки, а опинився в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За його словами, там не звернули увагу на те, що він батько шістьох дітей.
Також працівники ТЦК у Тернопільській області незаконно забрали чоловіка та утримували його у військкоматі після невдалого проходження військово-лікарської комісії. Сім'я не може зв'язатися з ним вже майже добу.
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