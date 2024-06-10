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Нардеп заявив, що працівники ТЦК не мають права затримувати українців

10 червня 2024 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затримання українців працівниками ТЦК — Веніславський відповів, чи законно це
Народний депутат України Федір Веніславський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат Федір Веніславський заявив, що працівники територіальних центрів комплектувань не мають права затримувати українців. За його словами, такі повноваження є лише у поліції.

Про це Федір Веніславський сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" у понеділок, 10 червня.

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Веніславський зазначив, що наразі правоохоронці не можуть затримувати людину для оновлення військово-облікових даних.

"Але якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку — тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо — то представники Національної поліції можуть затримати і доправити цю людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП", — наголосив нардеп.

Він заявив, що співробітники військкоматів можуть брати участь у таких затриманнях лише у співпраці з поліцією.

"Працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", — додав Веніславський.

Нагадаємо, ветеран Збройних сил України, ром за походженням Йосип Лакатош розповів, що пішов у магазин по підгузки, а опинився в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За його словами, там не звернули увагу на те, що він батько шістьох дітей.

Також працівники ТЦК у Тернопільській області незаконно забрали чоловіка та утримували його у військкоматі після невдалого проходження військово-лікарської комісії. Сім'я не може зв'язатися з ним вже майже добу. 

Україна
ТЦК та СП
Федір Веніславський
мобілізація
українці
нардепи

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