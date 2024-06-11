В Черновицкой области мобилизовали только одного из близнецов

Мобилизированые на учениях. Иллюстративное фото: mediacenter.uzhnu

В Черновицкой области 19-летних двойняшек во время рыбалки остановили пограничники и отвезли их в ТЦК и СП. Позже одного из них сочли годным и отправили на полигон, а другого брата — нет.

Об этом пишет издание "20 хвилин" во вторник, 11 июня.

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Как рассказала мать близнецов, в выходной юноши вместе с друзьями пошли на рыбалку и имели соответствующее разрешение для нахождения на территории. Там их остановили пограничники и троих ребят из компании доставили в ТЦК — братьев и их товарища, а двоих сразу отпустили, поскольку один из них военный, а другой несовершеннолетний.

Родители парней не могли им дозвониться в течение всего дня и обратились к правоохранителям, которые помогли связаться с пограничной службой в Черновицкой области, а те — с ТЦК. Родным объяснили, что ребята в казарме, а связаться с ними нельзя, потому что у них забрали телефоны. Поэтому родители написали заявление о похищении 19-летних парней, после чего им позвонили из полиции и пообещали, что мальчиков должны отпустить на следующий день.

Однако домой вернулся только один из братьев, а другого отправили на прохождение ВВК. Когда утром родители пошли в ТЦК, их не пустили даже на порог, а позже один из сотрудников сообщил, что их сына здесь уже нет — его отправили на полигон в Ровенскую область.

Позже выяснилось, что он прошел ВВК, где ему сделали только кардиограмму, по которой определили, что парень здоров. По словам молодого человека, его планировали отправить на повторный медосмотр во Львов, но этого не произошло. Причиной стало то, что он якобы подписал документы, в которых согласился с выводом.

Напомним, теперь военнообязанные мужчины, которые игнорируют повестки и отказываются обновлять военно-учетные данные, могут принудительно доставлять в ТЦК.

Также полковник в отставке заявил, что он заявил, что принудительное доставление граждан в ТЦК негативно влияет на процесс мобилизации и нарушает конституционные права людей.