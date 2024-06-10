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Примусове відправлення до ТЦК — військовослужбовець зробив різку заяву

10 червня 2024 23:16
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні - військові висловилися про дії ТЦК
Військкомат та військовозобов'язані. Фото: mil.in.ua
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Полковник у відставці Юрій Максимів, голова ГО "Обʼєднана організація побратимів по зброї", висловив свою думку щодо дій представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) під час мобілізації. Він заявив, що такі дії, як насильницьке доставлення громадян до ТЦК, негативно впливають на процес мобілізації та порушують конституційні права людей.

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

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Максимів зазначив, що ці дії сприяють формуванню негативного ставлення до Збройних сил України (ЗСУ).

За його словами, раніше військовослужбовці отримували підтримку від громадян, а зараз через дії ТЦК і СП ситуація змінилася, і люди уникають контактів з військовими.

Полковник підкреслив, що через такі дії представників ТЦК, громадяни навмисне уникають відвідування цих структур, що стає однією з причин гальмування мобілізації в Україні.

Він також зазначив, що ці дії негативно впливають на загальне ставлення до військовослужбовців, які зараз викликають підозру та настороженість серед громадян.

Нагадаємо, ми раніше писали повний перелік військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку за новим законом про мобілізацію.

Також, ми писали, хто з українців не зможе більше оформити відстрочку від мобілізації.

Крім того, ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіків, які самостійно виховують дітей.

армія
ТЦК та СП
військові
мобілізація

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