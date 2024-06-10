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Принудительная отправка в ТЦК — военнослужащий сделал резкое заявление

10 июня 2024 23:16
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине – военные высказались о действиях ТЦК
Военкомат и военнообязанные. Фото: mil.in.ua
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Полковник в отставке Юрий Максимив, председатель ОО "Объединенная организация собратьев по оружию", высказал свое мнение по поводу действий представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время мобилизации. Он заявил, что такие действия, как насильственная доставка граждан в ТЦК, негативно влияют на процесс мобилизации и нарушают конституционные права людей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо" .

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Действия представителей ТЦК — что известно

Максимив отметил, что эти действия способствуют формированию негативного отношения к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, ранее военнослужащие получали поддержку от граждан, а сейчас из-за действий ТЦК и СП ситуация изменилась, и люди избегают контактов с военными.

Полковник подчеркнул, что из-за таких действий представителей ТЦК граждане умышленно избегают посещения этих структур, что становится одной из причин торможения мобилизации в Украине.

Он также отметил, что эти действия негативно влияют на общее отношение к военнослужащим, сейчас вызывающим подозрение и настороженность среди граждан.

Напомним, мы ранее писали полный перечень военнообязанных, имеющих право на отсрочку по новому закону о мобилизации.

Также мы писали, кто из украинцев не сможет больше оформить отсрочку от мобилизации.

Кроме того, мы информировали, могут ли мобилизовать мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

армия
ТЦК и СП
военные
мобилизация

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