У Чернівецькій області мобілізували тільки одного з двійнят

Мобілізовані на навчаннях. Ілюстративне фото: mediacenter.uzhnu

У Чернівецькій області 19-річних двійнят під час риболовлі зупинили прикордонники та відвезли їх до ТЦК та СП. Згодом одного з них визнали придатним й відправили на полігон, а іншого брата — ні.

Про це пише видання "20 хвилин" у вівторок, 11 червня.

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Як розповіла мати двійнят, у вихідний хлопці разом з друзями пішли на риболовлю та мали відповідний дозвіл перебувати на території. Там їх зупинили прикордонники й трьох хлопців з компанії доставили до ТЦК — братів та їхнього товариша, а двох інших одразу відпустили, оскільки один з них військовий, а інший неповнолітній.

Батьки хлопців не могли їм додзвонитися протягом всього дня й звернулися до правоохоронців, які допомогли зв'язатися з прикордонною службою в Чернівецькій області, а ті — з ТЦК. Рідним пояснили, що хлопці в казармі, а зв'язатися з ними не можна, бо в них забрали телефони. Тому батьки написали заяву про викрадення 19-річних хлопців, після чого ввечері зателефонували з поліції й пообіцяли, що хлопців мають відпустити наступного дня.

Однак додому повернувся лише один із братів, а іншого — відправили на проходження ВЛК. Коли вранці батьки пішли до ТЦК, їх не пустили навіть на поріг, а згодом один зі співробітників повідомив, що їх сина тут вже немає — його відправили на полігон у Рівненську область.

Згодом з'ясувалося, що він пройшов ВЛК, на якій йому зробили лише кардіограму, за якою визначили, що хлопець здоровий. За словами хлопця, його планували відправити на повторний медогляд у Львів, але цього не сталося. Причиною стало те, що хлопець нібито підписав документи, в яких погодився із висновком.

Нагадаємо, тепер військовозобов'язаних чоловіків, які ігнорують повістки та відмовляються оновлювати військово-облікові дані, можуть примусово доправляти до ТЦК.

Також полковник у відставці заявив, що Він заявив, що примусове доставлення громадян до ТЦК негативно впливають на процес мобілізації та порушують конституційні права людей.