Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Врач рассказала, как часто медики приезжают в ТЦК из-за избиений военнообязанных arrow

Врач рассказала, как часто медики приезжают в ТЦК из-за избиений военнообязанных

12 июня 2024 21:10
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Избиение в ТЦК — врач рассказала ситуацию
Врач Виктория Гончар. Фото: скриншот Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Одессе врач Виктория Гончар рассказала, что неоднократно случались случаи, когда скорую вызывали в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это происходило из-за избиений военнообязанных.

Об этом Гончар рассказала в комментарии Новини.LIVE в среду, 12 июня.

Читайте также:

Избиения случались неоднократно

"Это уже не первый случай, когда гражданские вызывают врачей из-за избиений работниками ТЦК", — отметила врач

Гончар отметила, что неоднократно такие избиения заканчивались кровопролитием. Врач, находившаяся в отделении ТЦК и СП во время столкновения между медиками и работниками ТЦК, отметила, что информация о том, что военнослужащим не предоставили какие-либо документы, неправдива.

На самом же деле, объяснила женщина, медиков запустили на территорию ТЦК без проверки документов и сразу увели в здание.

Ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК и СП. Известно, что в драке участвовали члены Добровольных отрядов содействия полиции.

Сотрудники Одесского областного ТЦК и СП проводят расследование совместно с правоохранителями относительно сегодняшнего скандала.

медики
ТЦК и СП
военнообязанные
врачи
мобилизация
конфликт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор