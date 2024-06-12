Избиение в ТЦК — врач рассказала ситуацию

Врач Виктория Гончар. Фото: скриншот Новини.LIVE

В Одессе врач Виктория Гончар рассказала, что неоднократно случались случаи, когда скорую вызывали в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это происходило из-за избиений военнообязанных.

Об этом Гончар рассказала в комментарии Новини.LIVE в среду, 12 июня.

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Избиения случались неоднократно

"Это уже не первый случай, когда гражданские вызывают врачей из-за избиений работниками ТЦК", — отметила врач

Гончар отметила, что неоднократно такие избиения заканчивались кровопролитием. Врач, находившаяся в отделении ТЦК и СП во время столкновения между медиками и работниками ТЦК, отметила, что информация о том, что военнослужащим не предоставили какие-либо документы, неправдива.

На самом же деле, объяснила женщина, медиков запустили на территорию ТЦК без проверки документов и сразу увели в здание.

Ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК и СП. Известно, что в драке участвовали члены Добровольных отрядов содействия полиции.

Сотрудники Одесского областного ТЦК и СП проводят расследование совместно с правоохранителями относительно сегодняшнего скандала.