Побиття у ТЦК — лікарка розповіла ситуацію

Лікарка розповіла, як часто медики приїздять до ТЦК через побиття військовозобов'язаних
В Одесі лікарка Вікторія Гончар розповіла, що неодноразово траплялися випадки, коли швидку викликали до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це відбувалося через побиття військовозобов'язаних.
Про це Гончар розповіла у коментарі Новини.LIVE у середу, 12 червня.
Побиття траплялися неодноразово
"Це вже не перший випадок, коли цивільні викликають лікарів через побиття працівниками ТЦК", — зазначила лікарка
Гончар зазначила, що неодноразово такі побиття закінчувалися кровопролиттям. Лікарка, яка перебувала у відділенні ТЦК та СП під час сутички між медиками і працівниками ТЦК, зазначила, що інформація про те, що військовослужбовцям не надали якісь документи, неправдива.
Насправді ж, пояснила жінка, медиків запустили на територію ТЦК без перевірки документів і одразу повели у будівлю.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК та СП. Відомо, що в бійці брали участь члени Добровільних загонів сприяння поліції.
Наразі співробітники Одеського обласного ТЦК та СП проводять розслідування спільно з правоохоронцями щодо сьогоднішнього скандалу.
Читайте Новини.LIVE!