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Лікарка розповіла, як часто медики приїздять до ТЦК через побиття військовозобов'язаних

12 червня 2024 21:10
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Побиття у ТЦК — лікарка розповіла ситуацію
Лікарка Вікторія Гончар. Фото: скриншот Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Одесі лікарка Вікторія Гончар розповіла, що неодноразово траплялися випадки, коли швидку викликали до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це відбувалося через побиття військовозобов'язаних.

Про це Гончар розповіла у коментарі Новини.LIVE у середу, 12 червня.

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Побиття траплялися неодноразово

"Це вже не перший випадок, коли цивільні викликають лікарів через побиття працівниками ТЦК", — зазначила лікарка

Гончар зазначила, що неодноразово такі побиття закінчувалися кровопролиттям. Лікарка, яка перебувала у відділенні ТЦК та СП під час сутички між медиками і працівниками ТЦК, зазначила, що інформація про те, що військовослужбовцям не надали якісь документи, неправдива.

Насправді ж, пояснила жінка, медиків запустили на територію ТЦК без перевірки документів і одразу повели у будівлю.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК та СП. Відомо, що в бійці брали участь члени Добровільних загонів сприяння поліції. 

Наразі співробітники Одеського обласного ТЦК та СП проводять розслідування спільно з правоохоронцями щодо сьогоднішнього скандалу.

медики
ТЦК та СП
військовозобов'язані
лікарі
мобілізація
конфлікт

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