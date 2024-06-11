Конфлікт між медиками і працівниками ТЦК в Одесі

Конфлікт між працівниками ТЦК і медиками. Фото: Стопкор

В Одесі лікар швидкої допомоги Олександр Кіщенко розповів деталі конфлікту між медиками та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він зазначив, що деяких лікарів, які мали бронь, відловлювали на вулиці, як ухилянтів.

Про це Кіщенко розповів у коментарі виданню "Ми-Україна" у вівторок, 11 червня.

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Кіщенко розповів, що його керівництво пообіцяло, що після оновлення даних у ТЦК, працівники швидкої отримають бронь. Проте під час візиту до військомату йому вручили бойову повістку.

За його словами, деяких лікарів, яким керівництво обіцяло бронь — "хапали на вулицях, як ухилянтів".

"Після цього сказали (керівництво. — ред.), що "ми уже нічого не вирішуємо, кожен сам за себе. Хто отримав повістку, той отримав повістку", — розповів Кіщенко.

Він наголосив, що наразі працівники одеської швидкої не заброньовані.

У поліції повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини конфлікту між працівниками ТЦК та СП і медиками, деяких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, щоб дати свідчення.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі виник конфлікт між співробітниками швидкої допомоги та районного ТЦК та СП. Відомо, що в бійці брали участь члени Добровільних загонів сприяння поліції.

Наразі співробітники Одеського обласного ТЦК та СП проводять розслідування спільно з правоохоронцями щодо сьогоднішнього скандалу.