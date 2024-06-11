Конфликт между медиками и работниками ТЦК в Одессе

Конфликт между работниками ТЦК и медиками. Фото: Стопкор

В Одессе врач скорой помощи Александр Кищенко рассказал о деталях конфликта между медиками и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он отметил, что некоторых врачей, которые имели бронь, отлавливали на улице как уклонистов.

Об этом Кищенко рассказал в комментарии изданию "Мы-Украина" во вторник, 11 июня.

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Кищенко рассказал, что его руководство пообещало, что после обновления данных в ТЦК работники скорой получат бронь. Однако во время визита в военкомат ему вручили боевую повестку.

По его словам, некоторых врачей, которым руководство обещало бронь — "хватали на улицах, как уклонистов".

"После этого сказали (руководство. — ред.) , что "мы уже ничего не решаем, каждый сам за себя. Кто получил повестку, тот получил повестку", — рассказал Кищенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время работники одесской скорой не забронированы.

В полиции сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками, некоторых участников инцидента пригласили в отделение полиции, чтобы дать показания.

Ранее сообщалось, что в Одессе возник конфликт между сотрудниками скорой помощи и районного ТЦК и СП. Известно, что в драке участвовали члены Добровольных отрядов содействия полиции.

Сотрудники Одесского областного ТЦК и СП проводят расследование совместно с правоохранителями относительно сегодняшнего скандала.