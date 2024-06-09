ТЦК провалило коммуникацию с обществом по мобилизации

Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua

В Украине на государственном уровне провалена коммуникация с обществом по вопросу мобилизации. Но сменить руководство в ТЦК сложно.

Об этом заявила основатель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова в эфире телеканала Киев24 .

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Недавно вице-премьер-министр Ирина Верещук предложила идею усиленного набора женщин на работу в ТЦК, в том числе на руководящие должности. Это якобы должно освободить мужчин для службы в боевых частях.

Литвинова отреагировала на заявление Верещук, отметив, что для того, чтобы человек мог руководить ТЦК, он должен уметь руководить коллективом.

"Человек должен уметь руководить коллективом, специфическим коллективом, понимать специфику этой службы. Документооборот, законодательство, которое конкретно этого касается", — сказала она.

Волонтер добавила, что в Украине провалена мобилизация на всех уровнях, в том числе и на уровне государственном, на уровне коммуникации с обществом.

"Я не хочу оценивать каждого отдельного руководителя ТЦК, я их не знаю. Возможно, там абсолютно прекрасные, абсолютно героические парни. Я действительно не знаю", — подытожила она.

Ранее сообщалось, что эксначальник Ровенского ТЦК после скандала отправился на фронт, где провел всего два месяца. Журналисты сообщают, что Александр Ярмошевич вернулся с передовой и занял новую должность — его назначили командиром бригады в Ужгороде.

Также мы писали, что представители Министерства обороны и территориальных центров комплектования проигнорировали приглашение на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады. Комиссия рассматривает случаи нарушений при мобилизации.