Нардеп Осадчук звинуватив ТЦК та Міноборони у ігноруванні вимог ТСК

Представники ТЦК та СП. Фото: zoda.gov.ua

Представники Міністерства оборони та територіальних центрів комплектування проігнорували запрошення на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Комісія розглядає випадки порушень під час мобілізації.

Про це народний депутат Андрій Осадчук заявив у ефірі "Радіо Свобода".

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Ігнорування з боку військових

Військові ігнорують вимоги народних депутатів у справі, яка стосується саме їхніх порушень у процес мобілізації.

"Вчора на засідання ТСК, яка вже декілька місяців як створена у Верховній Раді щодо можливих порушень у Міністерстві оборони, не прийшов жоден представник ТЦК, яких туди викликали, і представник Міністерства оборони", — заявив народний депутат Андрій Осадчук.

Державні органи ігнорують вимоги нардепів

Нардеп наголосив, що надалі на цих військових чекатиме виклик із суттєвими для них наслідками, бо вони ігнорують вимоги спеціально створеної тимчасової слідчої комісії парламенту.

"Ми зараз у ситуації, коли державні органи, які відповідальні за проведення процесу мобілізації, які відповідальні за забезпечення прав і свобод людини і громадянина, вони зовсім не хочуть спілкуватися не просто з медіа, а навіть з депутатами Верховної Ради", — визнав Осадчук.

Нагадаємо, що начальника одного з відділів Звягельського РТЦК та СП, що в місті Баранівка на Житомирщині, відсторонили від виконання службових обов'язків на період розслідування обставин смерті військовозобов'язаного.

Додамо, що 7 травня у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП повідомили, що на території військкомату помер військовозобов'язаний Артем Зайцев. За даними ТЦК, смерть спричинив епілептичний напад.

Також нещодавно у Хмельницькому помер 41-річний чоловік після відвідування ТЦК. Лікарі зробили йому операцію та дві доби боролись за життя чоловіка, рідні загиблого звинуватили у всьому ТЦК.